Neues Survival-Horror-Spiel Days Without Incident jetzt gratis auf Steam

Wenn du ein Fan von Survival-Horror-Spielen bist, dann gibt es gerade eine aufregende Neuigkeit für dich auf Steam. Das neue Indie-Spiel Days Without Incident, entwickelt von We Create Stuff, ist ab sofort kostenlos spielbar. Dieses Spiel, das am 22. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, hat bereits „sehr positive“ Bewertungen auf Steam erhalten. Es bietet eine kurze, aber packende Horror-Erfahrung, die perfekt zur Halloween-Saison passt.

Ein kurzer Blick auf Days Without Incident

Was macht Days Without Incident besonders? Das Spiel ist ein Prototyp von We Create Stuff, die auch hinter dem psychologischen Horror-Spiel In Sound Mind stehen. Days Without Incident bietet eine kurze Spielzeit von etwa 45 bis 60 Minuten und vereint klassische Elemente des Survival-Horrors wie Inventarverwaltung und Rätsel.

In einer düsteren, verlassenen Fabrik in der Stadt Ebenflow bist du gefordert, ein schreckliches Ereignis aufzuklären, das den Arbeitern der örtlichen Metallfabrik widerfahren ist. Die Geschichte bietet eine geheimnisvolle Atmosphäre, in der du Ressourcen sorgfältig verwalten musst, um zu überleben.

Der Hintergrund von We Create Stuff

Wer steht hinter dem Spiel? We Create Stuff ist ein israelisches Entwicklerstudio, das sich bereits mit dem Spiel In Sound Mind einen Namen gemacht hat. Dieses Spiel wurde 2021 veröffentlicht und erhielt positive Kritiken für seine einzigartige Mischung aus Horror und Psychologie. Der Entwickler hat eine Vorliebe für packende Geschichten und komplexe Charaktere, was auch in Days Without Incident deutlich wird.

Der Erfolg von In Sound Mind hat hohe Erwartungen an Days Without Incident geweckt, insbesondere da beide Spiele interessante Querverbindungen aufweisen. Fans der Serie werden sich freuen, mehr über die Ursprünge dieser packenden Geschichten zu erfahren.

Ein Muss für Survival-Horror-Fans

Warum solltest du Days Without Incident ausprobieren? Wenn du auf der Suche nach einem kurzen, aber intensiven Spiel bist, das du an einem Abend durchspielen kannst, ist Days Without Incident genau das richtige für dich. Die düstere Umgebung und die packende Geschichte bieten eine fesselnde Erfahrung, die du nicht verpassen solltest.

Zusätzlich zu seiner kurzen Spielzeit und der faszinierenden Geschichte ist das Spiel kostenlos auf Steam erhältlich. Das bedeutet, dass du es ohne Risiko ausprobieren kannst und eine spannende Ergänzung zu deinem Halloween-Wochenende erhältst.

Hast du Days Without Incident schon ausprobiert? Teile deine Erfahrungen und Eindrücke in den Kommentaren! Welche anderen Horror-Spiele kannst du für ein schnelles, aber intensives Erlebnis empfehlen?