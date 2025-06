Neues Highlight im Xbox Game Pass – Lost in Random begeistert Gamer weltweit

Xbox Game Pass hat kürzlich drei neue Day-One-Spiele für seine Ultimate-Abonnenten auf PC und Xbox Series X veröffentlicht. Obwohl eines dieser Spiele als eines der größten Flops des Jahres gilt, konnten die anderen beiden die Community überzeugen. Besonders auf Reddit äußern sich viele Spieler begeistert über die neuen Titel.

Ein Juwel von EA: Lost in Random: The Eternal Die

Was macht Lost in Random: The Eternal Die so besonders? Das Spiel ist die Fortsetzung des Action-Abenteuers Lost in Random aus dem Jahr 2021. Laut einem populären Reddit-Post wird das Spiel als „unglaublich“ beschrieben. Diese Meinung scheint weit verbreitet zu sein, da der Post große Beliebtheit erlangt hat.

Ein Nutzer erklärt: „Nach dem Durchspielen von Clair Obscur: Expedition 33 und DOOM: The Dark Ages wollte ich ein entspanntes Spiel, das ich zwischendurch spielen kann. Lost in Random ist genau das – ein Rogue-Lite-Dungeon-Crawler. Ich war so angenehm überrascht von der Konsistenz der Game Pass-Angebote, dass ich es jedem empfehlen möchte, der nach einem solchen Spiel sucht!“

Rematch: Das süchtig machende Sportspiel

Warum begeistert Rematch die Spieler? Das zweite neue Day-One-Spiel, Rematch, hat innerhalb von weniger als 24 Stunden über eine Million Spieler erreicht. Ein weiterer Post auf Reddit beschreibt das Spiel als „süchtig machend“.

Ein Spieler berichtet: „Es dauert ein wenig, die Mechaniken zu beherrschen, aber ich bin offiziell süchtig nach Rematch. Bevor ich es wusste, war mein gesamter Samstag nichts anderes als Rematch. Sogar ein paar Freunde habe ich durch den Voice-Chat gefunden. Ich hatte geplant, Expedition 33 dieses Wochenende zu 100% abzuschließen, aber es war nur Rematch. Die Mechaniken sind fast klapprig, aber nicht wirklich, wenn das Sinn ergibt, und es macht unglaublich viel Spaß.“

Verfügbarkeit und Zukunft der Spiele im Game Pass

Wie lange bleiben die Spiele im Xbox Game Pass? Während die Meinungen zu diesen Spielen durchweg positiv sind, bleibt unklar, wie lange sie im Xbox Game Pass verfügbar sein werden. Microsoft hat diesbezüglich bisher keine Informationen veröffentlicht.

Die Xbox Game Pass Community ist stets gespannt auf neue Titel, Gerüchte und Angebote. Die aktuellen Neuzugänge zeigen, dass der Game Pass weiterhin eine attraktive Plattform für Gamer bleibt. Was sind deine Gedanken zu den neuen Spielen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!