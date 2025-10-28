Neues Gratis-Horrorspiel auf Steam – Welcome to the Dark Place jetzt verfügbar

Der Entwickler Zeekerss, bekannt für seine Arbeit an Lethal Company, hat ein neues Horror-Spiel auf Steam veröffentlicht. Das Spiel trägt den Titel Welcome to the Dark Place und ist kostenlos spielbar. Zeekerss hat in der Vergangenheit bereits mit Spielen auf Plattformen wie Steam und Roblox beachtliche Erfolge erzielt. Besonders Lethal Company hat ihm große Bekanntheit in der Horror-Community eingebracht.

Ein neues Horror-Erlebnis

Was macht Welcome to the Dark Place besonders? Welcome to the Dark Place ist ein textbasiertes psychologisches Horrorspiel, das starke Anklänge an Zeekerss‘ früheres Werk Silent Dark hat. Silent Dark war eines der ersten viralen Horrorspiele des Entwicklers, das 2016 auf Roblox veröffentlicht wurde. Das neue Spiel bietet eine intensive Atmosphäre, die durch Soundeffekte und textbasierte Szenarien verstärkt wird. Der Spieler muss aus einer albtrauminspirierten Welt entkommen, indem er die richtigen Entscheidungen in stressigen Momenten trifft.

Wie kam es zur Entwicklung von Welcome to the Dark Place? Laut Zeekerss begann die Entwicklung des Spiels bereits um 2017, kurz nachdem Silent Dark viral ging. Es wurde jedoch zunächst abgebrochen und 2019 neu gestartet. Diese Version wurde bis heute weiterentwickelt. Das Spiel wurde als Ausgangspunkt für viele andere Projekte von Zeekerss genutzt, einschließlich des beliebten Survival-Horror-Spiels The Upturned.

Reaktionen und Weiteres

Wie reagieren Spieler auf das neue Spiel? Trotz der textbasierten Natur von Welcome to the Dark Place wird das Spiel von Spielern als äußerst furchteinflößend beschrieben. Viele loben die kreative Nutzung minimaler Spielelemente, um ein tiefgreifendes Horror-Erlebnis zu schaffen. Fans bezeichnen es als Meisterwerk, das auf den jahrelangen Erfahrungen des Entwicklers basiert.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche weiteren Spiele von Zeekerss sind einen Blick wert? Neben Welcome to the Dark Place können sich Interessierte auch frühere Spiele von Zeekerss auf Roblox ansehen, die eine ähnliche Atmosphäre bieten. Zudem gibt es das kostenlose Spiel Dead Seater aus dem Jahr 2021, das auf Steam ebenfalls sehr positive Bewertungen erhalten hat.

Hast du Welcome to the Dark Place schon ausprobiert oder bist du neugierig auf die Werke von Zeekerss? Teile deine Eindrücke und Gedanken gerne in den Kommentaren!