Neuer Glitch in Borderlands 4 – Spieler können Fertigkeitspunkte verdoppeln

In der Welt von Borderlands 4 hat sich ein neuer Glitch eingeschlichen, der dein Spielerlebnis auf den Kopf stellen kann. Dieser Glitch macht es dir möglich, deinen Charakter auf eine Weise zu verstärken, die das Spielgeschehen komplett verändert. Doch du musst schnell handeln, wenn du diesen Vorteil nutzen möchtest.

Wie funktioniert der Glitch?

Was musst du tun, um den Glitch zu nutzen? Der Glitch ermöglicht es dir, Fertigkeitspunkte zu duplizieren, sodass du alle gewünschten Fähigkeiten freischalten kannst. Dazu musst du eine bestimmte Anzahl an Fertigkeitspunkten in eine Fähigkeit investieren, sodass dir nur noch ein Punkt übrig bleibt. Stelle sicher, dass alle Fähigkeiten nicht vollständig ausgebaut sind, sondern zwei Punkte fehlen.

Hast du eine Fähigkeit ausgewählt, zu der du zurückkehren möchtest, investierst du den verbleibenden Punkt und nutzt die ‚Rückgängig‘-Funktion. Anstatt dir einen Punkt zurückzugeben, erhältst du zwei, da das Spiel glaubt, du hättest mehr Punkte investiert. Diesen Vorgang kannst du wiederholen, bis du die gewünschte, mächtige Skillung erreicht hast.

Reaktionen von Gearbox

Wie reagiert Gearbox Software auf den Glitch? Die Entwickler von Borderlands 4 sind sich des Glitches bewusst und arbeiten bereits an einer Lösung. Graeme Timmins, der kreative Direktor des Spiels, hat sich bereits dazu geäußert und versichert, dass ein Patch in Arbeit ist.

Es wird erwartet, dass der Glitch spätestens mit den nächsten Updates am 20. November 2025 oder 27. November 2025 behoben wird. Bis dahin bleibt den Spielern noch ein kleines Zeitfenster, um den Glitch auszunutzen und ihre Charaktere zu verbessern.

Auswirkungen auf das Gameplay

Wie beeinflusst der Glitch das Spielerlebnis? Der Glitch könnte das Gleichgewicht des Spiels erheblich beeinträchtigen, da er Spielern ermöglicht, außergewöhnlich mächtige Builds zu erstellen. Diese übermächtigen Charaktere könnten den Spielfluss und die Herausforderungen des Spiels drastisch verändern.

Spieler, die den Glitch verwenden, könnten das Spielgefühl von Borderlands 4 erheblich verändern, was sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt. Einerseits macht es Spaß, mit solchen Builds zu experimentieren, andererseits geht ein Teil der Herausforderung verloren.

Community-Reaktionen

Wie reagiert die Community auf den Glitch? Die Spieler-Community zeigt sich gespalten. Während einige die Gelegenheit nutzen, um mit den neuen Möglichkeiten zu experimentieren, sind andere besorgt über die Auswirkungen auf das Spielgleichgewicht.

Es bleibt abzuwarten, wie Gearbox mit der Situation umgeht und wie schnell der Glitch behoben wird. Bis dahin haben Spieler die Möglichkeit, die Grenzen von Borderlands 4 auszutesten und ihre Charaktere auf eine Weise zu gestalten, die vorher nicht möglich war.

Was denkst du über den neuen Glitch in Borderlands 4? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!