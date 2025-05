Neue Xbox Game Pass Highlights im Mai 2025 – STALKER 2 und Metaphor ReFantazio

Der Monat Mai neigt sich dem Ende zu, aber Xbox Game Pass hat noch einige spannende Überraschungen parat. Microsoft hat die kommenden Veröffentlichungen für die nächsten zwei Wochen angekündigt, und es gibt für jeden Abonnenten etwas zu entdecken. Ob du nun den Xbox Game Pass Ultimate oder den PC Game Pass nutzt, es warten einige aufregende Spiele auf dich. Hier sind die Spiele, die in den nächsten zwei Wochen erscheinen werden:

Neue Spiele im Mai 2025

Welche Spiele kommen am 22. Mai 2025? Am 22. Mai 2025 dürfen sich Spieler auf zwei Neuerscheinungen freuen: „Creatures of Ava“ und „STALKER 2“, beide für die Xbox Series X|S und über den Game Pass Standard verfügbar. Darüber hinaus wird „Tales of Kenzera: Zau“ für die Xbox Series X|S, PC und Cloud über den Game Pass Ultimate und den PC Game Pass spielbar sein.

Was erwartet uns am 27. Mai 2025? „Tom Clancy’s The Division 2“ wird am 27. Mai 2025 für Konsole, PC und Cloud veröffentlicht und ist über den Game Pass Standard, Game Pass Ultimate und PC Game Pass zugänglich.

Highlights der letzten Maiwoche

Welche Spiele erscheinen Ende Mai? Am 28. Mai 2025 erscheint „To a T“, ein Spiel der neuen Studiogründung von Keita Takahashi, dem Schöpfer von Katamari Damacy. Das Spiel wird für Xbox Series X|S, PC und Cloud über den Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar sein. Am 29. Mai 2025 wird das mit Spannung erwartete „Metaphor: ReFantazio“ sowie „Spray Paint Simulator“ veröffentlicht. Beide sind über den Game Pass Standard, Ultimate und PC Game Pass zugänglich.

Welche Veröffentlichungen erwarten uns Anfang Juni? Am 3. Juni 2025 kommen „Crypt Custodian“ und „Symphonia“ für Konsole, PC und Cloud heraus. Beide Spiele werden über den Game Pass Standard, Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar sein.

Das Highlight: Metaphor: ReFantazio

Warum ist „Metaphor: ReFantazio“ so bedeutend? „Metaphor: ReFantazio“ war eines der erfolgreichsten Spiele von 2024 und hat zahlreiche Game-of-the-Year-Auszeichnungen erhalten. Die Ankunft auf Xbox Game Pass bietet Abonnenten die perfekte Gelegenheit, das Spiel auszuprobieren und zu verstehen, warum es so viel Anerkennung erhielt. Für Fans des RPG-Genres bietet sich hier ein echtes Highlight.

Einzigartige Spieleerlebnisse im Mai

Was macht „To a T“ so besonders? „To a T“ zeichnet sich durch seine einzigartige Prämisse aus: Spieler begleiten den jungen Teen, dessen Arme in einer T-Pose feststecken. Diese Besonderheit erschwert ihm alltägliche Aufgaben, die Spieler ihm helfen müssen zu bewältigen. Für Fans des Katamari Damacy-Stils bietet das Spiel ein kreatives und einzigartiges Erlebnis.

Alles in allem war der Mai ein großer Monat für Xbox Game Pass. Mit „DOOM: The Dark Ages“ als Auftakt und zahlreichen spannenden Titeln in den letzten zwei Wochen, gibt es viel zu entdecken. Was der nächste Monat bringt, bleibt abzuwarten. Mit der bevorstehenden Xbox Games Showcase am 8. Juni 2025 werden wir jedoch nicht lange auf neue Ankündigungen warten müssen.

Freust du dich auf eines dieser Spiele im Xbox Game Pass? Wirst du „Metaphor: ReFantazio“ ausprobieren? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!