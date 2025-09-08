Neue Steam-Highlights – Origami-Abenteuer und Retro-RPG warten auf dich

Jeden Tag erscheinen auf Steam etwa ein Dutzend neuer Spiele. Bei dieser Flut an Veröffentlichungen kann es leicht passieren, dass einige spannende Titel übersehen werden. Daher haben wir die interessantesten neuen Steam-Spiele zusammengefasst, die du vielleicht verpasst hast.

Hirogami: Eine Welt aus Papier

Was macht Hirogami einzigartig? Hirogami ist ein bezaubernder 3D-Plattformer, in dem du Hiro, einen Bewohner einer Origami-Welt, steuerst. Diese fragile Welt aus Papier wird von „tödlichen digitalen Eindringlingen“ bedroht. Der Charme des Spiels liegt in der Art, wie Papierelemente auf Interaktionen reagieren und die dazugehörigen Geräusche eine filigrane Atmosphäre schaffen.

Ein weiteres Highlight ist die Fähigkeit, sich in verschiedene Tiercharaktere zu verwandeln, darunter ein Frosch, ein Gürteltier und ein Affe. Diese Transformationen erinnern an die jüngsten Spiele der Sackboy-Reihe, bieten aber ihren eigenen einzigartigen Charme.

Trench Face: Retro-RPG mit düsterem Flair

Warum solltest du Trench Face spielen? Trench Face präsentiert sich als altmodisches, rundenbasiertes RPG mit einer ungewöhnlichen und beunruhigenden Retro-Grafik. Du erwachst als namenloser Soldat in einem mysteriösen Wald voller Leichen und unheimlicher Erscheinungen am Himmel.

Dein Ziel ist es, aus diesem unheimlichen Wald zu entkommen und deine Kameraden zu finden. Die düstere Atmosphäre wird durch einen Soundtrack mit Einflüssen aus dem Black Metal unterstrichen, was das Spielerlebnis intensiviert.

Jetrunner: Parkour und Shooter vereint

Wie kombiniert Jetrunner zwei Genres? Beschrieben als eine Mischung aus Trackmania und Titanfall, bietet Jetrunner eine rasante Kombination aus Parkour und Shooter-Elementen. Du kannst an Wänden laufen, dich mit einem Greifhaken fortbewegen und in 60 Arenen gegen Feinde kämpfen.

Die Arenen bieten sowohl offensichtliche als auch versteckte Routen, die anspruchsvollere Herausforderungen bieten. Dies ermöglicht es dir, deine Fähigkeiten zu testen und in den globalen Ranglisten aufzusteigen.

Adventure of Samsara: Klassische Metroidvania-Action

Was macht Adventure of Samsara besonders? Dieses von Atari veröffentlichte Metroidvania setzt auf eine traditionelle, pixelierte 2D-Grafik und eine düstere Fantasy-Ästhetik. Du übernimmst die Kontrolle über den Solar Champion, einen wiederbelebten Plutonier, der durch das Licht der Sonne erweckt wurde.

Mit Sci-Fi-Elementen ergänzt, bietet das Spiel eine faszinierende Mischung aus Erkundung und Action, die gerade in der aktuellen Zeit von Silksong eine willkommene Abwechslung darstellt.

The Winter Mind: Kurze, aber eindrucksvolle Erfahrung

Warum ist The Winter Mind einen Blick wert? Diese visuelle Kurzgeschichte dauert nur 10 Minuten und bietet eine tiefgründige, wenn auch kurze Erfahrung. Du begleitest ein Mädchen, das mit einer inneren Stimme lebt, während es versucht, alltägliche Aufgaben wie den Einkauf zu bewältigen.

Inspiriert von „Milch in einer Tüte Milch“, bietet The Winter Mind zwei mögliche Enden und lädt dazu ein, über die psychologischen Aspekte des Alltags nachzudenken.

Hast du eines dieser Spiele bereits ausprobiert oder steht eines auf deiner Wunschliste? Teile deine Meinung in den Kommentaren!