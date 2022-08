Die beliebten Wackelköpfe sind zurück! Funko POP! präsentiert eine neue Box-Collection seiner beliebten Figuren, die sich diesmal einen weiteren Netflix-Serienhit als Vorlage nehmen. Nach „Stranger Things“ erobern nun auch die bekannten Charaktere von Squid Game die Regale.

Mehr noch: Das Funkoverse Squid Game ermöglicht den Fans der Serie, zwischen zwei unterschiedlichen Funko Game Packs zu wählen und zu spielen – ganz so wie im Original der Serie auch: Das Squid Game 100 4-Pack beinhaltet die bekannten Figuren Gi-Hun, Il-Nam, San-Byeok und den Front Man mit den Original-Settings, in dem man sämtliche Spielszenarien mit Red Light, Green Light und viele weitere Games selbst nachspielen kann.

Derweil ermöglicht das Squid Game 101 1-Pack einem mit dem Masked Manager oder Detective Jun-ho zu spielen. Dabei kann man jederzeit die Masken der einzelnen Figuren untereinander austauschen.

Wann kommen die Squid Game-Funko Pop-Sets?

Beide Squid Game Boxen von Funko Pop! erscheinen noch in diesem Herbst. Ein genauer Releasetermin im Oktober 2022 wird noch bekannt gegeben. Dafür steht der Preis bereits fest: Das Squid Game 4-Pack ist für 39,99 US-Dollar angekündigt, für den Squid Game 1-Pack dürft ihr 14,99 US-Dollar ausgeben.

Wie gewohnt, könnt ihr im Funkoverse die „Squid Game“-Sets jederzeit untereinander austauschen und mischen oder mit anderen Funkoverse-Sets ergänzen.

Squid Games 2 bei Netflix bestätigt

Der Erfolg von „Squid Game“ als die erfolgreichste Netflix-Serie wird schon bald fortgesetzt. Nachdem die erste Staffel zur erfolgreichsten Netflix-Serie mit über 100 Millionen Abrufen wird, steht inzwischen fest: Es wird eine 2. Staffel des koreanischen Serienhits geben.

Serienmacher Hwang Dong-hyuk bestätigte jüngst nicht nur das Sequel, auch ein Wiedersehen mit dem Hauptdarsteller Lee Jung-jae als Seong Gi-hun aka Kandidat Nr. 456 ist zu erwarten. Man darf also gespannt sein, was uns in „Squid Game 2“ erwarten wird. Hoffen wir, dass wir nicht allzu lange auf das Sequel warten müssen.

Derweil hat Netflix sogar ein echtes Squid Game als abgeschwächte Real-Spielshows bestätigt, die derzeit noch in Arbeit ist und demnächst auf dem Streamingdienst erscheint.

