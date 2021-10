Netflix hat mit der koreanischen Survival-Thrillerserie Squid Game einen internationalen Überraschungshit gelandet, der ist auf dem besten Weg zur erfolgreichsten Netflix-Produktion zu werden. Die R-Rating-Serie handelt von einer brutalen Menschenjagd, bei dem 456 Menschen von einer maskierten und bewaffneten Gruppe zu einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel gezwungen werden.

Wer diesen Geheimfavoriten bereits auf dem Streamingdienst gesehen hat, dürfte sich die Frage stellen: Was hat es mit den unterschiedlichen Symbolen und Farben der Uniformen auf sich, die die bewaffneten Wächter (rote Overalls) und die Spieler (grüne Trainingsanzüge) tragen. Wir sind den Fragen einmal nachgegangen und liefern die passende Antwort dazu – die überraschen dürfte!

Squid Game: Regisseur klärt mit Fan-Theorien auf

Eine der dringenden Fragen sind die ominösen Symbolen Kreis, Dreieck und Quadrat, die die maskierten Wächter in roten Overalls tragen und bereits in der Community auf Reddit hohe Welle schlagen. Hier werden die wildesten Theorien um die Symbole diskutiert. Einige sehen darin eine Verbindung zu den bekannten PlayStation-Buttons – lediglich der X-Button fehlt.

Was bedeuten die Symbole Kreis, Dreieck und Quadrat?

Derweil hat Serien-Macher Dong-hyuk Hwang in einem Interview die Frage der Symbole wie folgt erklärt:

„Die Mitarbeiter mit den Kreismasken sind Arbeiter. Soldaten dürfen Waffen tragen und haben Dreiecke auf ihren Gesichtsverdeckungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Quadraten auf den Masken sind Manager.“

Demnach unterteilt der Serien-Macher die Wächter in drei Kategorien Arbeiter, Soldaten und Manager, die anhand der Symbolen unterschieden werden. Was sie für einen tieferen Sinn haben und ob er sich tatsächlich an der PS-Konsole inspirieren ließ, wollte er nicht verraten.

Squid Game: Wie stehen die Chancen für eine 2. Staffel des Netflix-Serienhits?

Was bedeuten die Farben Rot und Grün?

Zahlreiche Fan-Theorien kreisen derzeit um die Frage, was es mit den unterschiedlichen Farben rot für die Wächter und grün für die Spieler auf sich haben. Eines der weit verbreiteten Theorien stellt etwa eine Verbindung zu Matrix her. Ähnlich wie Neo zwischen einer roten und blauen Pille entscheiden muss, müssen die Protagonisten in Squid Game ebenfalls zwischen den beiden Farben rot und grün wählen.

Stecken hinter den Masken der Wächter in roten Overalls etwa auch Anwärter des bizarren Spiels, die sich halt vorher für den anderen Umschlag entschieden haben und wurde ihnen ebenso eine Hohe Geldsumme als Gewinn versprochen? Die Serie liefert hierzu bislang keine Antwort, vielleicht ja in Staffel 2, wenn sie denn kommt?

Serien-Schöpfer Hwang Dong-hyuk hat zu dem Thema Farben erklärt, dass er eine klare visuelle Sprache schaffen wollte. Während die bewaffneten Wärter in Rot die Farbe der Gefahr und Bedrohung tragen, unterstützt mit dem Tragen der gesichtslosen Masken, erscheinen sie weniger wie Menschen als wie Roboter. Dem gegenüber stehen die Spieler in ihren blau-grünen Trainingsanzüge, die damit noch verletzlicher in ihrer Opferrolle erscheinen.

Netflix: Neu im Oktober 2021 – Alle neuen Serien und Filme im Überblick