Netflix fügt im Oktober wieder einige neue Filme, Serien und Dokumentationen dazu. Jetzt, wo die Tage wieder länger werden, kommen die zahlreichen neuen Inhalte dabei gerade recht. Die komplette Liste aller Neuheiten, die sich im nächsten Monat bei dem Streamingdienst einfinden, könnt hier nachlesen.

Oktober 2021 bei Netflix: Alle neuen Filme und Serien

Die Highlights: Unter den Neuheiten ist unter anderem die 3. Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ mit Penn Badgley am Start, sowie eine 2. Staffel der Comic-Adaption „Locke & Key“ von Stephen Kings Sohn Joe Hill. Darüber hinaus erhält Zack Snyders Zombie-Komödie „Army of the Dead“ einen Prequel-Film „Army of Thieves“ von und mit Matthias Schweighöfer, der erneut einen großen Bankraubzug während einer Zombie-Apokalypse plant.

Science-Fiction-Fans dürfen sich auf neue Folgen der Serie „Another Life“ mit „Battlestar Galactica“-Star Katee Sackhoff freuen. Zu guter Letzt erhält YouTuber Julien Bam seine eigene Comedyserie „Life’s A Glitch with Julien Bam“ von Netflix spendiert. Welche Serien und Filme noch neu ins Netflix-Programm finden, entnehmt ihr der Auflistung unterhalb.

1. Oktober: Kommissar Wallander – Staffel 3

1. Oktober: Maid

1. Oktober: Seinfeld (komplette Serie)

4. Oktober: On My Block – Staffel 4

6. Oktober: The Five Juanas

7. Oktober: Hexen und Katzen

7. Oktober: The Billion Dollar Code

8. Oktober: Eine dunkle & grimmige Geschichte

8. Oktober: Joint Venture – Staffel 3

8. Oktober: Pretty Smart

9. Oktober: Hometown Cha-Cha-Cha

11. Oktober: Der Babysitter-Club – Staffel 2

12. Oktober: Mighty Express – Staffel 5

14. Oktober: Another Life – Staffel 2

15. Oktober: Karmas Welt

15. Oktober: Little Things – Staffel 4

15. Oktober: My Name

15. Oktober: Sharkdog und ein fantastisches Halloween

15. Oktober: You – Du wirst mich lieben – Staffel 3

16. Oktober: Misfit: Die Serie

19. Oktober: Gabby’s Dollhouse – Staffel 3

21. Oktober: Life’s A Glitch with Julien Bam

21. Oktober: Tut Tut Cory Flitzer – Staffel 6

22. Oktober: Adventure Beast

22. Oktober: Der Denver-Clan – Staffel 4

22. Oktober: Inside Job

22. Oktober: Locke & Key – Staffel 2

22. Oktober: Maya und die Drei

22. Oktober: More than Blue: Die Serie

22. Oktober: The King’s Affection

27. Oktober: Sintonia – Staffel 2

28. Oktober: Luis Miguel – Die Serie – Staffel 3

29. Oktober: Colin in Black & White

29. Oktober: Die Zeit, die ich dir widme

noch ohne Termin:

Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen

Call My Agent: Bollywood

Inspector Koo

1. Oktober: Diana: Das Musical

1. Oktober: Forever Rich

1. Oktober: Swallow

1. Oktober: The Guilty

5. Oktober: Escape The Undertaker

6. Oktober: JEMAND ist in deinem Haus

8. Oktober: Groll

8. Oktober: My Brother, My Sister

13. Oktober: Das Gift

13. Oktober: Operation Hyakinthos

14. Oktober: One Night in Paris

15. Oktober: Die Schlacht um die Schelde

15. Oktober: Du Sie Er & Wir

19. Oktober: Reif für einen Mord

20. Oktober: Night Teeth

20. Oktober: Stuck Together

22. Oktober: Little Big Mouth

27. Oktober: Hypnotic

27. Oktober: Nobody Sleeps in the Woods Tonight – Teil 2

29. Oktober: Army of Thieves

29. Oktober: Dear Mother (nicht in der Schweiz)

1. Oktober: Colonia Dignidad: Eine deutsche Sekte in Chile

6. Oktober: Baking Impossible

6. Oktober: Liebe macht blind: Brasilien

6. Oktober: Unsportlich

7. Oktober: Sexy Beasts

12. Oktober: Convergence: Mut in der Krise

12. Oktober: Filme – Das waren unsere Kinojahre

12. Oktober: Malinche – Das Making-of: Eine Dokumentation von Nacho Cano

20. Oktober: Found

21. Oktober: Flip a Coin – One OK Rock Documentary

21. Oktober: Liebe, Sex und goop

22. Oktober: Roaring Twenties

28. Oktober: Das Motiv

noch ohne Termin:

Der Regenmantel-Killer: Mörderjagd in Korea

Haus der Geheimnisse: Die Toten von Burari

1. Oktober: The Seven Deadly Sins: Cursed by Light

3. Oktober: Scissor Seven – Staffel 3

8. Oktober: Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels

9. Oktober: Blue Period

12. Oktober: Bright: Samurai Soul

21. Oktober: Komi Can’t Communicate

Für Netflix endet die Liste zwar an dieser Stelle, allerdings werden Streamingdienste wie Disney Plus in diesem Monat ebenfalls neue Inhalte erhalten. Sämtliche Neuheiten bei Disney Plus im Oktober 2021 findet ihr hier.