Squid Game 2: Netflix kündigt Produktion der 2. Staffel des Serienhits an

Jetzt ist es offiziell: Die mörderischen Spiele sind zurück! Netflix bestätigt die Produktion einer 2. Staffel für die weltweit erfolgreiche aber auch heftig diskutierte Horrorserie aus Korea: Squid Game. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Seong Gi-hun aka Kandidat Nr. 456 freuen – aber auch der mysteriöse Front Man ist zurück!

Regisseur Hwang Dong-hyuk bestätigt die freudige Nachricht mit einer persönlichen Botschaft an die Fans:

„Es brauchte 12 Jahre, um vergangenes Jahr die erste Staffel von ‘Squid Game’ zum Leben zu erwecken. Aber es hat gerade einmal 12 Tage gedauert, bis ‚Squid Game‘ zur beliebtesten Netflix-Serie aller Zeiten wurde. Als Autor, Regisseur und Produzent von ‚Squid Game‘ richte ich mich mit einem großen Dankeschön an Fans auf der ganzen Welt. Vielen Dank, dass Sie unsere Serie gesehen und geliebt haben … Begleiten Sie uns noch einmal auf eine ganz neue Runde…“

Erste Story-Details: So geht es in Squid Game Staffel 2 weiter

Erste Hinweise auf die Story der 2. Staffel bestätigt ein Wiedersehen mit Gi-hun und den mysteriösen Front Man (Lee Byung-hun). Außerdem besagt die Ankündigung, dass „der Mann im Anzug mit Ddakji zurück sein könnte“, der die einzelnen Kandidaten mithilfe eines Ddakji-Papierspiels auserwählt hat.

Zudem wird es eine neue Killer-Puppe geben: Mit der Ankündigung „ihr werdet Young-hees Freund Cheol-su kennen lernen“, bestätigt der Serienmacher das Wiedersehen der ikonischen Puppe, die mit„rotes Licht, grünes Licht“ zahlreiche „Squid Game“-Teilnehmer eliminiert hat. In Staffel 2 übernimmt wohl der besagte Cheol-su diese Aufgabe.

Demnach nimmt die Arbeit an den Drehbüchern Form an. Viel mehr wird über die Handlung oder die Besetzung der neuen Folgen noch nicht verraten.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Squid Game: Starttermin für 2. Staffel nicht vor 2023

Ein Starttermin für „Squid Game 2“ wurde noch nicht verraten. Jedoch hat sich Hwang Dong-hyuk zuletzt dazu geäußert, dass es frühestens Ende 2023/Anfang 2024 sein wird. Der koreanische Serienmacher hat sich zuvor lange gegen eine Fortsetzung des Serienhits ausgesprochen, konnte von Netflix-Chef Ted Sarandos dann doch überzeugt werden.

Squid Game: Was bedeuten die Farben Rot und Grün wirklich?

Die Tatsache spricht dafür, dass „Squid Game“ sich in kürzester Zeit zur erfolgreichsten Netflix-Serie mit über 100 Millionen Abrufen entwickelte und als absoluter Überraschungshit beim Streamingdienst von einer wachsenden Fangemeinde gefeiert wurde. Damit zählt die nicht jugendfreie Horrorserie zu den erfolgreichsten Serien weltweit, die sogar The Witcher und Stranger Things hinter sich ließ.

Unterdessen wird die Idee der Serie zum internationalen Phänomen, in Südkorea etwa finden bereits Real-Spielshows veranstalten statt – natürlich in einer harmlosen Variante, bei dem nicht der Verlierer sterben muss. Auch in Deutschland wurden anfangs vielerorts die Kinderspiele auf dem Schulhof nachempfunden, was Eltern und Pädagogen auf den Plan riefen.

Squid Game: YouTube-Star MrBeast veranstaltet eigene Real-Spielshow mit 456 Teilnehmern