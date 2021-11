Die derzeit erfolgreichste Netflix-Serie Squid Game ist seit dem Start vor wenigen Wochen weiterhin in aller Munde und sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Während die einen die Macher der südkoreanischen Thrillerserie feiern, lösen die gezeigten brutalen Kinderspiele in der nicht-jugendfreien Produktion heftige Diskussionen aus – vor allem, wenn Kinder sie auf dem Schulhof nachspielen wollen, wie es wohl laut Medienberichten schon vielfach auch in Deutschland passiert ist, obwohl die Serie erst für Jugendlichen ab 18 Jahre freigegeben ist.

Derweil liefert die Idee der Serie und deren Umsetzung zahlreiche Inspirationen für diverse Künstler. Die pinken und grünen Overalls etwa wurden an Halloween zum letzten Schrei, während das Setting der Serie die Gestaltungsvielfalt von Künstlern inspiriert. In Südkorea etwa werden bereits Squid Game-Spielshows abgehalten, wo Kandidaten den Parkour mit den einzelnen Games nachspielen können – natürlich in einer abgeschwächten Version als in der Serie, in der die Verlierer getötet werden.

Squid Game: Netflix-Hit wird Grundlage für Real-Spielshows – ohne das Töten

MrBeasts Squid Game startet in Kürze

Auch der erfolgreiche US-amerikanische YouTuber Jimmy „MrBeast“ Donaldson, bekannt für seine umstrittenen und extremen Aktionen, ruft sein eigenes Squid Game aus. Hierzu baut er seit einigen Wochen in einer gigantischen Halle das Original-Setting der Serie mit sämtlichen Räumlichkeiten nach mit dem Ziel, bei Fertigstellung 456 Kandidaten Squid Game live nachspielen zu lassen. Mit Sicherheit kann man das Event demnächst live im Internet miterleben. Erste Bilder zur Gestaltung der „MrBeasts Squid Game“ könnt ihr bereits hier sehen:

The Squid Game sets are coming together! Wish the 456 contestants good luck next week 😈 pic.twitter.com/LdHf3OSsOE — MrBeast (@MrBeast) November 3, 2021

Derweil hat MrBeast bereits mit seinen Kollegen Dream, Sapnap und TommyInnit ein Squid Game Challenge in Minecraft veranstaltet um Geld für seine Spendenaktion #TeamSeas zur Rettung der Meere vor Plastikmüll zu sammeln. Vielleicht ist das ja eine Idee für ein echtes Squid Game-Videospiel? Das passende Video dazu gibt es hier:

Kürzlich hat MrBeast bereits ein kindgerechtes Squid Game im Rahmen seines Spendenaufrufs #TeamSeas veranstaltet, was vielleicht ein Beispiel für die Kinder auf dem Schulhof sind – ohne Schläge, Ohrfeigen oder ähnliche brutale Strafen für die Verlierer.