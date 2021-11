Squid Game 2: Macher bestätigt Sequel der erfolgreichsten Netflix-Serie

Jetzt ist es endlich offiziell: Die erfolgreichste und kontrovers diskutierte Netflix-Serie Squid Game erhält eine Fortsetzung! Nachdem die Thrillerserie über mörderische Spiele im September auf dem Streamingdienst an den Start ging, entwickelte sie sich in kürzester Zeit zur erfolgreichsten Netflix-Serie mit über 100 Millionen Abrufen. Selbst Netflix wurde von der enormen Resonanz des Überraschungshits und den damit ausgelösten weltweiten Hype überrollt – ganz zu schweigen von dem Serienmacher Hwang Dong-hyuk.

Nachdem recht bald die Rufe nach einer Fortsetzung von Seiten der Zuschauer immer lauter wurden, hat sich der „Squid Game“-Macher nun dazu bereit erklärt, doch ein Sequel drehen zu wollen. Lange hatte sich der koreanische Regisseur, Autor und Produzent der Serie gegen eine Fortsetzung ausgesprochen, da die zehn Jahre Entwicklungszeit und Produktion des ersten Teils recht viel von ihm abverlangt habe und er nun völlig erschöpft sei.

Jetzt wird es doch ein Squid Game 2 mit Gi-hun geben, bestätigte Hwang Dong-hyuk in einem Interview:

„Es gab so viel Druck, so viel Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel. Also ich habe fast das Gefühl, dass ihr uns keine Wahl lasst! Aber ich muss sagen, es wird tatsächlich eine zweite Staffel geben. Es ist gerade in meinem Kopf, ich habe schon erste Ideen. Aber ich denke, es ist noch zu früh, um sagen zu können, wann und wie es passieren wird. Also verspreche ich das: Gi-hun wird zurückkommen und er wird etwas für die Welt tun!“