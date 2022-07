Netflix fügt im Sommermonat August 2022 wieder einige neue Filme, Serien und Dokumentationen hinzu. Die komplette Liste aller Neuheiten, die sich im nächsten Monat bei dem Streamingdienst einfinden, könnt ihr hier nachlesen.

August 2022 bei Netflix: Alle neuen Filme und Serien

Highlight des Monats ist die seit längerem mit Spannung erwartete düstere Comicadaption Sandman von Neil Gaiman, sowie die 3. Staffel He-Man and the Masters of the Universe und die finale Staffel der Mysteryserie Locke & Key.

Spielefans dürfen sich auf die neue Anime-Serie Tekken: Bloodline nach dem japanischen Kultspiel freuen, zudem gibt es demnächst neue Folgen der Anime-Serie DOTA: Dragon’s Blood und das Film-Sequel Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar nach den beliebten Videospielreihen. Darüber hinaus trifft endlich auch die 11. Staffel mit dem ersten Teil von The Walking Dead ein, die bereits bei Disney+ Premiere feiern durfte.

Abgerundet wird das Programm im August mit einigen neuen deutschen Netflix-Produktionen, wie den Agententhriller Kleo mit „Fack ju Göhte“-Star Jella Haase als ehemalige Auftragskillerin der Stasi, die von den eigenen Leuten verraten wurde und nun auf Rache sinnt. „How to Sell Drugs Online (Fast)“-Fasn dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Bjarne Mädel als Gangster Buba freuen.

Welche Serien und Filme noch neu ins Netflix-Programm finden, haben wir für euch in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

Cafe Minamdang ab 1. August

Forecasting Love and Weather ab 2. August

Guten Morgen, Veronica (Staffel 2) ab 3. August

The Sandman ab 5. August

Twenty Five Twenty One ab 5. August

Locke & Key (Staffel 3) ab 10. August

School Tales The Series ab 10. August

Never Have I Ever (Staffel 3) ab 12. August

A Model Family ab 12. August

Glühendes Feuer ab 17. August

Nada Suspeitos ab 17. August

Kleo ab 19. August

Alma ab 19. August

Echoes ab 19. August

The Walking Dead (Staffel 11, Teil 1) ab 22. August

Ollies Odyssee (Miniserie) ab 24. August

Mo ab 24. August

Unter Feuer ab 24. August

Drive Hard: The Maloof Way ab 26. August

Ludik ab 26. August

Familiengeheimnisse ab 31. August

Partner Track (noch ohne Termin)

Delhi Crime (Staffel 2) (noch ohne Termin)

Brothers of the Wind ab 1. August

The Addams Family ab 1. August

Locked Down ab 1. August

The Nanny Diaries ab 1. August

Buba ab 3. August

Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles – Der Film ab 5. August

Day Shift ab 12. August

Me Time ab 26. August

Schieb es nicht aufs Karma! ab 3. August

Wedding Season ab 4. August

Carter ab 5. August

Darlings ab 6. August

Reclaim ab 6. August

Codewort: Kaiser ab 8. August

Gönül – Herzenslied ab 10. August

13: Das Musical ab 12. August

Look Both Ways ab 17. August

Royalteen ab 17. August

365 Days – Noch ein Tag ab 19. August

Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar ab 20. August

Zwei wie Pech und Schwefel ab 24. August

That’s Amor ab 25. August

Der Junge muss an die Frische Luft ab 26. August

Liebe für Erwachsene ab 26. August

Seoul Vibe ab 26. August

La jefa – Die Chefin ab 29. August

I Came By ab 31. August

Ricardo Quevedo: Morgen wird noch schlimmer ab 2. August

Chad and JT Go Deep ab 23. August

Absolutes Fiasko: Woodstock ’99 ab 3. August

Tamara Falco: La marquesa ab 4. August

Indian Matchmaking (Staffel 2) ab 10. August

In Luft aufgelöst: Der letzte große Banküberfall ab 10. August

Stay on Board: The Leo Baker Story ab 11. August

Queer Eye: Brazil ab 24. August

Selling The OC ab 24. August

Instant Dream Home ab 10. August

Iron Chef Brazil ab 10. August

Untold: Volume 2 ab 16. August

Was Katzen denken ab 18. August

Auf Teufel komm raus: Die wilde Welt des John McAfee ab 24. August

Geschichtshappen (Staffel 2) ab 25. August

I AM A KILLER (Staffel 3) ab 30. August

Club America gegen Club America ab 31. August

LEGO Friends: Heartlake Stories (Folge 5) ab 1. August

Big Tree City ab 4. August

Super Giant Robot Brothers ab 4. August

Team Zenko Go (Staffel 2) ab 8. August

Deepa und Anoop ab 15. August

He-Man and the Masters of the Universe (Staffel 3) ab 18. August

The Cuphead Show! (Staffel 2) ab 19. August

Angry Birds: Verrückter Sommer (Staffel 3) ab 25. August

Mighty Express: Staffel (Staffel 7) ab 29. August

KAKEGURUI TWIN ab 4. August

DOTA: Dragon’s Blood (Buch 3) ab 11. August

Tekken: Bloodline ab 18. August

Rilakkumas Abenteuer im Vergnügungspark ab 25. August

