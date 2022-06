The Sandman: Netflix zeigt ersten Trailer zur DC-Serie nach Neil Gaimans Graphic-Novel-Klassikers

Netflix hat bereits vor einiger Zeit eine Serien-Verfilmung des beliebten Graphic Novel The Sandman von Neil Gaiman angekündigt, dem Autor von American Gods und Good Omens, die bereits für Konkurrent Amazon Prime Video erfolgreich verfilmt wurden. Jetzt endlich gibt es erstes Material in Form eines düsteren Ankündigungs-Trailer zu sehen, die Titelheld Tom Sturridge als „König der Träume“ und „Herrscher über das Reich der Albträume“ zeigen.

Wann geht The Sandman bei Netflix an den Start?

Die neue DC Comic-Adaption trifft am 5. August bei Netflix ein und präsentiert sich als düstere Fantasystory mit Horror-Elementen. Die Serie umfasst zehn Kapitel und erzählt von den epischen Abenteuern von Dream aka „The Sandman“.

Worum geht es in Sandman?

„Sandman“ ist eine Comicbuchreihe von DC und handelt von Dream (Tom Sturridge), der Herrscher des Traumreichs, der unseren tiefsten Ängsten und Fantasien Form verleiht. Doch als Dream unerwartet ein Jahrhundert lang gefangen gehalten wird, setzt seine Abwesenheit eine Reihe von Ereignissen in Gang, die sowohl die Traum- als auch die Wachwelt für immer verändern werden.

Um wieder Ordnung herzustellen, muss Dream nun durch verschiedene Welten und Zeiten reisen und die Fehler berichtigen, die er in seinem langen Dasein begangen hat. Dabei wird er alte Freunde und Feinde wiedersehen und neuen Individuen begegnen, die sowohl kosmischer als auch menschlicher Natur sind…

Erster Blick auf Tom Sturridge als The Sandman © Netflix

Erste Besetzung mit Star Wars-Helden

Inzwischen steht die Besetzung der Netflix-Serie fest, und die kann sich durchaus sehen lassen, spielen doch mit Gwendoline Christie und Mark Hamill zwei hochkarätige Star Wars-Darsteller mit:

Tom Sturridge als Morpheus / Dream / Sandman

Gwendoline Christie als Lucifer

Vivienne Acheampong als Lucienne

Boyd Holbrook als The Corinthian

Charles Dance als Roderick Burgess

Asim Chaudhry als Abel

Sanjeev Bhaskar als Cain

Kirby Howell-Baptiste als Death

Mason Alexander Park als Desire

Donna Preston als Despair

Jenna Coleman als Johanna Constantine

Joely Richardson als Ethel Cripps

David Thewlis als John Dee

Kyo Ra als Rose Walker

Stephen Fry als Gilbert

Razane Jammal als Lyta Hall

Sandra James-Young als Unity Kinkaid

Patton Oswalt als Matthew the Raven

Mark Hamill als Mervyn Pumpkinhead

Die von Neil Gaiman selbst entwickelte Serie wird als eine Mischung aus Mythos und dunkler Fantasy beschrieben. Showrunner sind Allan Heinberg und David S. Goyer, während Gaiman als Produzent an der Serien-Adaption beteiligt ist.

