Netflix fügt im Dezember wieder einige neue Filme, Serien und Dokumentationen hinzu. Weihnachten steht vor der Tür und auch der Streamingdienst kündigt viele neue Inhalte passend zu den Festtagen an. Die komplette Liste aller Neuheiten, die sich im nächsten Monat bei dem Streamingdienst einfinden, könnt ihr hier nachlesen.

Dezember 2021 bei Netflix: Alle neuen Filme und Serien

Als Highlights im neuen Monat dürfen wir uns vor allem auf die 2. Staffel von The Witcher mit Henry Cavill als Geralt von Riva freuen. Nach zwei Jahren wird die Erfolgsserie nach der Hexer-Saga endlich fortgesetzt und hält für Kenner der Bücher und Videospielreihe das Erscheinen vieler bekannter Charaktere wie Geralts-Ziehvater Vesimir auf der legendären Hexer-Festung Kaer Morhen sowie viele neue Monster und einiges mehr bereit.

Des Weiteren gibt es für den spanischen Serienhit Haus des Geldes Nachschub, Cobra Kai wird mit der 4. Staffel fortgesetzt und Lily Collins ist zurück als Emily in Paris mit Staffel 2.

Welche Serien und Filme noch neu ins Netflix-Programm finden, haben wir in der Übersicht zusammengefasst.

1. Dezember: Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten – Staffel 3

2. Dezember: Kojoten

3. Dezember: Haus des Geldes – Teil 5.2

8. Dezember: Titans – Staffel 3

9. Dezember: Die Patchworkfamilie – Staffel 4

10. Dezember: Aranyak – Aus dem Wald

10. Dezember: Saturday Morning All Star Hits!

10. Dezember: Wie man Weihnachten verhunzt: Die Beerdigung – Staffel 2

11. Dezember: Inspector Koo

15. Dezember: Élite-Kurzgeschichten: Phillipe – Caye – Felipe

17. Dezember: The Witcher – Staffel 2

19. Dezember: Was in Oslo geschah

20. Dezember: Élite-Kurzgeschichten: Samuel – Omar

22. Dezember: Emily in Paris – Staffel 2

23. Dezember: Élite-Kurzgeschichten: Patrick

24. Dezember: The Silent Sea

29. Dezember: Café con aroma de mujer

30. Dezember: Kitz

30. Dezember: Menschen in Angst

31. Dezember: Cobra Kai – Staffel 4

31. Dezember: Wer einmal lügt

noch ohne Termin:

Decoupled

1. Dezember: The Power of the Dog

2. Dezember: Single All The Way

2. Dezember: The Whole Truth

3. Dezember: Cobalt Blue

3. Dezember: Mixtape

5. Dezember: David und die Weihnachtselfen

7. Dezember: Die Familie Claus 2 (nur in der Schweiz)

9. Dezember: Asakusa Kid

10. Dezember: Anónima – Nachricht von Unbekannt

10. Dezember: Immer noch nicht meine Liga

10. Dezember: The Unforgivable

10. Dezember: Zurück ins Outback

10. Dezember: Zwei

15. Dezember: Die Hand Gottes

16. Dezember: A California Christmas: City Lights

16. Dezember: A Naija Christmas

21. Dezember: Una Navidad no tan padre

24. Dezember: 1000 km weit weg von Weihnachten

24. Dezember: Don’t Look Up

24. Dezember: Murali – Wie der Blitz

24. Dezember: Mystère: Victorias geheimnisvoller Freund (nicht in der Schweiz)

24. Dezember: Stand By Me Doraemon 2

26. Dezember: Lulli

30. Dezember: Hilda und der Bergkönig

31. Dezember: Das Seehund-Team

31. Dezember: Frau im Dunkeln

3. Dezember: Coming Out Colton

3. Dezember: Haus des Geldes: Von Tokio bis Berlin

6. Dezember: Voir: Die Filmkunst in der Moderne

9. Dezember: É o amor: Die Familie Camargo

10. Dezember: Twentysomethings: Austin

11. Dezember: The Hungry and the Hairy

14. Dezember: The Future Diary

15. Dezember: Selling Tampa

16. Dezember: Puffs Reich: Wunder des Riffs

25. Dezember: Geschichten einer Generation – mit Papst Franziskus

25. Dezember: Raus aus der Single-Hölle

29. Dezember: Ermordet: Tatort Times Square – Staffel 2

31. Dezember: Queer Eye – Staffel 6

7. Dezember: Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo)

8. Dezember: Carolin Kebekus: The Last Christmas Special

14. Dezember: Russell Howard: Lubricant

21. Dezember: Jim Gaffigan: Comedy Monster

25. Dezember: Jimmy Carr: His Dark Material

1. Dezember: JoJo’s Bizarre Adventure – Staffel 5: Stone Ocean

16. Dezember: Aggretsuko – Staffel 4

1. Dezember: Kayko und Kokosh – Staffeln 1 und 2

3. Dezember: Jurassic World: Neue Abenteuer – Staffel 4

7. Dezember: Centaurworld – Staffel 2

7. Dezember: Ein lustiges Hundeleben – Staffel 2

14. Dezember: Sternenstreif: Mit Sternenkraft ins neue Jahr

16. Dezember: Fast & Furious Spy Racers – Staffel 6: Heimkehr

28. Dezember: Wortparty präsentiert: Mathe!

Welche neuen Filme und Serien gibt es noch?

Für Netflix endet die Liste zwar an dieser Stelle, allerdings werden Streamingdienste wie Disney Plus in diesem Monat ebenfalls neue Inhalte erhalten. Sämtliche Neuheiten bei Disney Plus im Dezember 2021 findet ihr hier.