Netflix im Juni 2021 – Alle neuen Serien und Filme im Programm

Netflix füllt im Juni 2021 sein Programm mit einigen weiteren Neuerscheinungen auf. Darunter sind neue Filme, Serien, Dokumentationen und Anime. Die Liste mit sämtlichen Neuheiten, die sich im kommenden Monat bei Netflix einfinden, könnt ihr hier auschecken.

Netflix-Neuheiten im Juni 2021: Alle Serien und Filme

Für den beginnenden Sommer gibt es einige coole Neuzugänge, sowohl für Serien- als auch für Filmliebhaber. Unter anderem ist Lupin mit einem zweiten Teil dabei oder auch Joker mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle des abgedrehten Antagonisten. Außerdem findet der Spielfilm Ghost in the Shell ins Programm ebenso wie Spider-Man: Far From Home.

Die komplette Liste mit allen neuen Serien, Filme, Dokus und Anime findet ihr in der Übersicht unterhalb.

3. Juni: Drei Meter über dem Himmel – Staffel 2

3. Juni : Creator’s File: GOLD – Staffel 1

4. Juni : Sweet Tooth – Staffel 2

4. Juni : Feel Good – Staffel 2

9. Juni : Fresh Fried and Crispy – Staffel 1

10. Juni : Locombianos – Staffel 1

11. Juni : Lupin – Teil 2

14. Juni : Élite Short Stories: Guzmán Caye Rebe

15. Juni : Workin’ Moms – Staffel 5

15. Juni : Élite Short Stories: Nadia Guzmán

15. Juni : Kleinreimstadt – Staffel 2

16. Juni: Élite Short Stories: Omar Ander Alexis

17. Juni : Black Summer – Staffel 2

17. Juni : Atiye – Die Gabe – Staffel 1

17. Juni: Élite Short Stories: Carla Samuel

17. Juni: Katla – Staffel 1

18. Juni : Élite – Staffel 4

18. Juni : Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt

19. Juni : Nevertheless – Staffel 1

23. Juni : Finger weg! – Staffel 2

24. Juni : Der nackte Regisseur – Staffel 2

25. Juni: Sex/Life – Staffel 1

25. Juni: The A List – Staffel 2

29. Juni: Black Lightning – Staffel 4

29. Juni: Sternenstreif – Staffel 4

Demnächst : Ray – Staffel 1

: Demnächst : So Not Worth It – Staffel 1

: Demnächst: Jiva! – Tanz für deine Zukunft – Staffel 1

1. Juni: Spider-Man: Far From Home

1. Juni: Ghost in the Shell

1. Juni: Die Supermonster: Reim gut, alles gut

2. Juni : Carnaval

3. Juni : Dancing Queens

3. Juni : Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Der Film – Teil 1 & 2

4. Juni : Trippin’ with the Kandasamys

4. Juni : Sweet & Sour

4. Juni : Xtremo

7. Juni: TKKG

9. Juni : Awake

9. Juni : Tragic Jungle

11. Juni : Skater Girl

11. Juni : Der Wunschdrache

15. Juni: Isle of Dogs

18. Juni : Fatherhood

18. Juni: A Family

18. Juni : Jagame Thandiram: Das Gute und das Böse in der Welt

18. Juni: Rurouni Kenshin: The Final

20. Juni: Joker

23. Juni : Good on Paper

23. Juni : Blumige Aussichten: Der Film

30. Juni : America: Der Film

30. Juni : Prime Time

Demnächst: Ali & Ratu Ratu Queens

4. Juni : Breaking Boundaries: Die Wissenschaft hinter „Unser Planet “

: 5. Juni : Katzenliebe: Eine Hommage an Katzen

: 15. Juni : Headspace: Interaktive Entspannung

: 16. Juni : Penguin Town

: 22. Juni : This is Pop

: 23. Juni : Mord an der Costa del Sol

: 24. Juni : Sisters on Track

: 26. Juni : Wonder Boy

: 30. Juni: Sophie: A Murder in West Cork

11. Juni : Trese

24. Juni : Godzilla Singular Point

28. Juni: The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement

Demnächst: Record of Ragnarok

3. Juni: Alan Saldaña: Locked Up

Welche Inhalte entfernt Netflix im Mai?

Für die neuen Serien und Filme muss Netflix Platz schaffen, weshalb im Monat Mai einige Titel aus dem Programm des Streaminganbieters verschwinden werden. Eine Übersicht über alle abgehenden Inhalte, findet ihr hier:

Welche neuen Filme und Serien gibt es noch? Für Netflix endet die Liste an dieser Stelle zwar, allerdings werden auch andere Streamingdienste wie Disney Plus in diesem Monat um neue Inhalte ergänzt. Alle Neuheiten bei Disney Plus im Juni 2021 findet ihr hier.