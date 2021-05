Disney Plus im Juni 2021: Alle neuen Filme und Serien in dieser Liste

© Disney Plus

Im Juni 2021 wird Disney Plus ein weiters Mal sein Programm erweitern. Wir geben euch die komplette Liste mit allen Neuzugängen bei Disney Plus. Von Marvel und Disney über Star Wars bis hin zu National Geographic gibt es ebenso eine Vielzahl neuer Filme, Serien und Dokumentation in der Star-Kategorie.

Ihr habt noch kein Disney Plus-Abo? Mit Klick auf den unterstehenden Button erhaltet ihr sämtliche Informationen zu Disney+ und könnt eine Mitgliedschaft abschließen, um Zugang zu allen Inhalten von Star Wars, Marvel, Pixar, den Walt Disney Studios, 20th Century Studios oder der brandneuen Kategorie Star zu erhalten.

Disney Plus: Alle Serien und Filme im Juni 2021

Disney Plus hat im Juni 2021 eine üppige Liste an Neuheiten zu bieten. Darunter ist beispielsweise der Start der Marvel-Serie Loki, die anschließend im wöchentlichen Rhythmus jeden Mittwoch mit einer neuen Folge ausgestattet wird. Außerdem gibt es weitere Folgen von Star Wars: The Bad Batch.

In der Star-Kategorie finden sich dagegen die Alien vs. Predator-Filme ein und der Monumentalfilm Königreich der Himmel. Alle weitern Neuheiten findet ihr in den Auflistungen unterhalb, sortiert nach Serien und Filmen.

2. Juni: Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 7 (Star)

2. Juni: Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 7 (Star)

4. Juni: Genius – Aretha, Episoden 1 & 2

4. Juni: Big Shot – Staffel 1, Episode 8

4. Juni: High School Musical Das Musical Die Serie – Staffel 2, Episode 4

4. Juni: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 6

4. Juni: Marvel Studios Legends – Staffel 1, Episode 8 & 9

4. Juni: Marvels M.O.D.O.K. – Staffel 1, Episode 3

4. Juni: When Sharks Attack – Staffel 3-4

4. Juni: Atlanta – Robbin‘ Season – Staffel 2 (Star)

4. Juni: The Strain – Staffel 1-4 (Star)

4. Juni: The Walking Dead – Staffel 10 (Star)

4. Juni: A Teacher – Staffel 1, Episode 7 (Star)

4. Juni: Big Sky – Staffel 1, Episode 12 (Star)

4. Juni: Rebel – Staffel 1, Episode 2 (Star)

9. Juni: Loki – Staffel 1, Episode 1

11. Juni: Genius – Aretha, Episoden 3 & 4

11. Juni: High School Musical Das Musical Die Serie – Staffel 2, Episode 5

11. Juni: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 7

11. Juni: Marvels M.O.D.O.K. – Staffel 1, Episode 4

11. Juni: Zenimation – Staffel 2

11. Juni: When Sharks Attack – Staffel 5 & 6

11. Juni: Emergence – Staffel 1 (Star)

11. Juni: Secrets and Lies – Staffel 1-2 (Star)

11. Juni: The Finder – Staffel 1 (Star)

11. Juni: A Teacher – Staffel 1, Episode 8 (Star)

11. Juni: Big Sky – Staffel 1, Episode 13 (Star)

11. Juni: Rebel – Staffel 1, Episode 3 (Star)

16. Juni: Loki – Staffel 1, Episode 2

18. Juni: Big Shot – Staffel 1, Episode 10

18. Juni: Genius – Aretha, Episoden 5 & 6

18. Juni: High School Musical Das Musical Die Serie – Staffel 2, Episode 6

18. Juni: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 8

18. Juni: Marvels M.O.D.O.K. – Staffel 1, Episode 5

18. Juni: Star Wars: Clone Wars

18. Juni: Star Wars: Die Ewoks

18. Juni: Star Wars: Freunde im All – Staffel 1-2

18. Juni: The Last Man on Earth – Staffel 1-4 (Star)

18. Juni: 5vor12 – Staffel 1 (Star)

18. Juni: Frieden – Staffel 1 (Star)

18. Juni: Love, Victor – Staffel 2, Episode 1 (Star)

18. Juni: A Teacher – Staffel 1, Episode 9 (Star)

18. Juni: Big Sky – Staffel 1, Episode 14 (Star)

18. Juni: Rebel – Staffel 1, Episode 4 (Star)

23. Juni: Loki – Staffel 1, Episode 3

25. Juni: Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 1

25. Juni: Genius – Aretha, Episoden 7 & 8

25. Juni: High School Musical Das Musical Die Serie – Staffel 2, Episode 7

25. Juni: Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 9

25. Juni: Marvels M.O.D.O.K. – Staffel 1, Episode 6

25. Juni: Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 10-18

25. Juni: The 90s: The Last Great Decade?

25. Juni: Grand Hotel – Staffeln 1-3 (Star)

25. Juni: Grown-ish – Staffeln 1-2 (Star)

25. Juni: Maria Theresa – Staffeln 1-2 (Star)

25. Juni: A Teacher – Staffel 1, Episode 10 (Star)

25. Juni: Big Sky – Staffel 1, Episode 15 (Star)

25. Juni: Love, Victor – Staffel 2, Episode 2 (Star)

25. Juni: Rebel – Staffel 1, Episode 5 (Star)

30. Juni: Loki – Staffel 1, Episode 4

4. Juni: Raya und der letzte Drache

4. Juni: Wir noch mal

4. Juni: Alien vs. Predator (Star)

4. Juni: Aliens vs. Predator 2 (Star)

4. Juni: Armageddon (Star)

4. Juni: Im Fadenkreuz – Allein gegen alle (Star)

4. Juni: Mut zur Wahrheit (Star)

4. Juni: The Counselor (Star)

11. Juni: Upside Down Magic – Magie steht Kopf

11. Juni: Z-O-M-B-I-E-S 2

11. Mai: Coyote Ugly (Star)

11. Mai: Spione Undercover (Star)

11. Mai: Step (Star)

11. Mai: Timm Thaler oder das verkaufte Lachen (Star)

11. Mai: Haus der Krokodile (Star)

11. Mai: Konferenz der Tiere (Star)

18. Mai: Die Geschichte vom treuen Wookiee

18. Mai: Ewoks – Die Karavane der Tapferen

18. Mai: Ewoks – Schlacht von Endor

18. Mai: Luca

18. Mai: Der Flug des Phönix (Star)

18. Mai: Hide and Seek – Du kannst dich nicht verstecken (Star)

18. Mai: Nixon (Star)

25. Mai: Wolfgang – Dokumentation über Wolfgang Puck

25. Mai: Expedition Everest

25. Mai: Königreich der Himmel (Star)

25. Mai: Lucy in the Sky (Star)

25. Mai: Rent a Man – Ein Mann für gewisse Sekunden (Star)