Mit der spanischen Thriller-Serie Haus des Geldes hat Netflix einer der erfolgreichsten Serien beim Streamingdienst im Angebot. Nachdem das Original inzwischen nach über 70 Folgen in 5 Staffeln beendet wurde, dürfen sich Fans auf einen Nachfolger freuen.

Während ansonsten eher asiatische Produktionen für das westliche Publikum adaptiert werden, man denke da nur an die vielen herausragenden Produktionen wie „Oldboy“, „Departed“, „Train To Busan“ oder zuletzt den Netflix-Serienhit Squid Game, so ist es in diesem Fall umgekehrt: „Haus des Geldes“ erhält mit Money Heist: Korea – Joint Economic Area eine koreanische Neuverfilmung.

Erste Story-Details zu Money Heist: Korea

Worum geht es in „Money Heist: Korea“? Die asiatische Variante von „Haus des Geldes“ setzt an die Story des Originals von Álex Pina an: Eine Gruppe von Kriminellen und Außenseitern tun sich als Crew zusammen, um mit einer wohlbekannten Maskierung einen der größten Raubüberfälle auszuüben, die das Land Korea je gesehen hat. Angeführt wird die Crew von einem mysteriöser Mann, der ein kriminelles Genie ist und nur als „Der Professor“ bekannt ist.

Hier könnt ihr einen ersten Trailer sehen, der einen Blick auf das neue Team des Professors wirft:

Erste Besetzung von Money Heist: Korea

Eine erste Besetzung für die koreanische „Haus des Geldes“-Serie ist bereits gefunden und dürfte auch für uns ein paar bekannte Namen enthalten. Regie führt Kim Hong-sun („Hero“), das Drehbuch wird von Ryu Yong-jae adaptiert.

Die Crew des Professors setzt sich wie folgt zusammen:

Yoo Ji-tae (Oldboy) als Professor

Jeon Jong-seo als Tokyo

Park Hae-soo (Squid Game) als Berlin

Lee Won-jong als Moscow

Kim Ji-hoon als Denver

Jang Yoon-ju als Nairobi

Lee Hyun-woo als Rio

Kim Ji-hun als Helsinki

Lee Kyu-ho als Oslo

Money Heist: Korea wurde im Sommer vergangenes Jahres gedreht und wird voraussichtlich Anfang 2022 auf Netflix an den Start gehen. Geplant ist zunächst eine Staffel mit 12 Episoden. Weitere Staffeln dürften sicherlich folgen.