Need for Speed Unbound: Trailer überrascht mit neuem Grafikstil und Releasetermin

Jetzt ist es offiziell: Need for Speed Unbound erscheint noch in diesem Jahr. EA veröffentlichte unlängst den „Offiziellen Enthüllungstrailer“ zum neuen Ableger der beliebten Rennspiel-Serie und überrascht die Fans mit einem neuen Look.

Endlich röhren die Motoren wieder: Need for Speed hält mit seinem neuen Titel „Unbound“ Einzug auf den heimischen Next Gen-Konsolen und PCs. Am 2. Dezember 2022 erscheint der neue Racer aus dem Hause EA. Der offizielle Ankündigungstrailer präsentiert den Racing-Enthusiast*innen einen völlig neuen Grafikstil.

Need for Speed Unbound: Alles beim Alten?

Eines fällt gleich zu Beginn auf: „Need for Speed Unbound“ bedient sich eines neuen Grafikstils. Während sich am gewohnten Design der getunten Karossen nicht viel geändert hat, setzt EA bezüglich der Spielcharaktere auf einen konträren Comicstil.

Die Entwickler bedienen sich des sogenannten Cel-Shading, was stark an Borderlands erinnert. Damit hebt sich der neueste Titel aus dem NFS-Universum deutlich von seinen Vorgängern ab. EA selbst spricht von „der freshesten Street-Art mit den realistischsten Wagen in der Geschichte von Need for Speed“.

A$AP Rocky gibt den Ton an

Wie gewohnt wird der Trailer musikalisch von stimmigen Hip Hop-Beats untermalt. Der Soundtrack stammt von A$AP Rocky, den die Spieler*innen auch im Game antreffen werden. In herausfordernden Events bietet sich die Möglichkeit, seinem getunten Mercedes ein Stück näher zu kommen.

Gefahren wird dabei wie immer auf der offenen Straße. Doch auch im fitkiven Lakeshore City ist die Polizei nie weit entfernt und muss geschickt abgeschüttelt werden. Hier gilt es, die Stärken und Schwächen seiner Fahrzeuge zu kennen und entsprechend einzusetzen.

NFS Unbound setzt auf Multiplayer

In „Need for Speed Unbound“ wird es nicht nur einen Storymode geben. Im Multiplayer-Modus können sich Gamer*innen mit ihren Freund*innen messen und online der Streetracing-Community beitreten. Wem das zu aufregend ist, kann auch einfach durch die Stadt cruisen und die besten Strecken für das nächste Rennen auskundschaften.

„Need for Speed Unbound“ kann bereits jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC vorbestellt werden, damit ihr pünktlich zum Release am 2. Dezember 2022 den Zündschlüssel drehen könnt. EA Play-Mitglieder dürfen zudem schon 10 Stunden eher starten und allen anderen Gamer*innen mit Turbo davon rasen. Weiterhin verspricht EA kostenlose Upgrades, deren Inhalte in Kürze enthüllt werden sollen.