Need for Speed Unbound: Erstes Gameplay im neuen Grafikstil

Letzte Woche hat EA Need for Speed Unbound vorgestellt. Das Spiel wird von den Rennspiel-Expert*innen bei Criterion entwickelt und erscheint schon am 2. Dezember für PS5, Xbox Series X/S und PC. Besonders der neue Grafikstil mit bunten Comic-Effekten sorgte dabei für Aufsehen. Jetzt haben die Entwickler*innen erstes Gameplay-Material gezeigt und darüber hinaus ein paar offene Fragen geklärt.

Need for Speed Unbound: Erstes Gameplay

Über Twitter wurde der erste Gameplay-Trailer veröffentlicht. Der kurze Clip ist erneut schnell geschnitten und zeigt nur kurze Ausschnitte aus dem kommenden Rennspiel. Zu sehen sind eine Vielzahl von Effekten, intensive Rennen und Verfolgungsjagden und jede Menge Action. Seht euch das Gameplay am besten selbst an:

Das Gameplay erinnert dabei an den direkten Vorgänger Need for Speed Heat von 2019. Drifts, Sprünge und Nitro sind demnach wieder mit von der Partie. Von der Open World gibt es erneut nur wenig zu sehen, hier überwiegen bisher die urbanen Umgebungen, was zur Streetracing-Thematik passt.

Gewöhnungsbedürftige Effekte

Die meiste Aufmerksamkeit beim Reveal von „Need for Speed Unbound“ bekamen aber eindeutig die neuen Grafikeffekte. Criterion setzt hier auf eine Mischung aus Realismus und Comic-Einflüssen. Reifenqualm wirkt so etwa gezeichnet und beim Einsatz von Nitro scheinen die Autos Flügel zu bekommen. Während viele den innovativen Look lobten, gab es mindestens genauso viele Stimmen, die eben jenen kritisierten.

Die Entwickler*innen haben hier für Klarheit gesorgt. Die Spezialeffekte sind demnach optional und funktionieren ähnlich wie Spoiler oder Aufkleber beim Tuning. Wenn ihr den neuen Teil also ohne die Effekte spielen wollt, könnt ihr ganz einfach drauf verzichten. Ob ihr sie allerdings auch bei anderen Online-Spieler*innen abschalten könnt, ist aktuell unklar. Höchstwahrscheinlich werdet ihr dort damit leben müssen oder eben nur im Singleplayer spielen können.

Was haltet ihr von „Need for Speed Unbound“? Gefällt euch der neue Grafikstil oder nicht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!