Nadel-Upgrades in Silksong – So verbesserst du deine Waffe für neue Abenteuer

In Hollow Knight: Silksong, dem Nachfolger des beliebten Spiels Hollow Knight, übernimmst du die Kontrolle über Hornet, eine frühere Prinzessin des gefallenen Königreichs Hallownest. In dieser neuen Welt namens Pharloom, die du erforschen musst, gibt es zahlreiche Gegner und Bosse, die es zu besiegen gilt. Um den Herausforderungen gewachsen zu sein, ist es entscheidend, deine Waffe, die Nadel, zu verbessern.

Wie du deine Nadel in Silksong verbessern kannst

Wie erhältst du das erste Nadel-Upgrade? Um deine Nadel in Silksong das erste Mal zu verbessern, musst du Bellhart befreien, den du am linken Ende von Greymoor findest. Dazu musst du dich in Shellwood begeben und Schwester Splitter besiegen, um das Klettergriff-Upgrade zu erhalten, das dir ermöglicht, an Wänden hochzuspringen.

Sobald du dieses Upgrade hast, kannst du in die Bellhart-Tunnel gelangen und den Witwen-Boss besiegen, um Bellhart endgültig von verfluchtem Faden zu befreien. Danach kannst du zur Werkstatt von Pinmeister Plinney gehen, die sich auf der rechten oberen Seite der Stadt befindet. Dort wird Plinney deine Nadel kostenlos schärfen und dir dein erstes Upgrade geben.

Standort von Blassöl in Silksong

Wo findest du Blassöl für weitere Upgrades? Nach deinem ersten Upgrade gibt dir Pinmeister Plinney die Quest „Pinmeisters Öl“, bei der du Blassöl in der Zitadelle finden musst. Beachte, dass du diesen Ort erst erreichen kannst, nachdem du Akt 1 und die ersten Abschnitte von Akt 2 abgeschlossen hast.

Du musst die Unterwerke verlassen, die Choral-Kammern erklimmen und den dortigen Boss besiegen, bevor du in den Zahnradkern hinabsteigst, um Zugang zu den Flüsternden Gewölben zu erhalten. In den Flüsternden Gewölben findest du das Blassöl in einer linksseitigen Kammer, die du über eine Plattform machst, indem du auf beweglichen Zahnrädern springst.

Alternative Quellen für Blassöl

Gibt es andere Möglichkeiten, Blassöl zu bekommen? Anscheinend kannst du auch Blassöl erhalten, indem du die Quest „Großer Geschmack von Pharloom“ abschließt, die du von Loyal Mergwin im Speisesaal auf dem Weg zum Boss an der Spitze der Choral-Kammern erhältst. Diese Quest gilt als eine der aufwendigsten im Spiel, daher ist es oft einfacher, das Blassöl aus den Flüsternden Gewölben zu holen.

Silksong bietet eine Vielzahl von Herausforderungen und Entdeckungen, und das Upgrade deiner Nadel ist ein wichtiger Schritt, um in der neuen Welt von Pharloom zu überleben. Hast du bereits Erfahrungen mit den Nadel-Upgrades in Silksong gemacht? Teile deine Tipps und Eindrücke unten in den Kommentaren!