Myst und Riven kehren zurück – Klassiker jetzt im PlayStation Plus Katalog spielen

Gute Nachrichten für alle Retro-Gaming-Fans: Sony hat angekündigt, die beiden legendären PS1-Abenteuerspiele Myst und Riven in den PlayStation Plus Classics Catalog aufzunehmen. Ab dem 5. Juni 2025 werden diese Spiele für alle Premium-Abonnenten verfügbar sein. Das bedeutet, dass du diese Klassiker auch im PlayStation Store für PS4 und PS5 am selben Tag kaufen kannst.

Obwohl der genaue Preis für Myst und Riven derzeit unbekannt ist, können wir davon ausgehen, dass sie sich preislich an anderen kürzlich veröffentlichten PS1-Spielen orientieren. Diese kosten in der Regel um die 9,99 Euro. Diese Spiele sind nicht nur ein Muss für Sammler und Nostalgiker, sondern bieten auch neuen Spielern die Möglichkeit, ein Stück Videospielgeschichte zu erleben.

Die Rückkehr von Myst

Was macht Myst so besonders? Myst ist ein Abenteuerspiel, das 1993 von Cyan entwickelt wurde und ursprünglich für Macintosh-Computer erschien. Später kam es 1996 auf die PS1. In Myst reist du über ein besonderes Buch auf eine geheimnisvolle Insel und erkundest diese, indem du auf gerenderte Bilder klickst. Dabei löst du Rätsel, die dir ermöglichen, in andere Welten zu reisen und die Hintergrundgeschichte der Charaktere zu entschlüsseln.

Das Spiel ist bekannt für seine nichtlineare Erzählweise und die beeindruckende Grafik, die vor allem in den 90er Jahren Maßstäbe setzte. Myst wurde von Kritikern hochgelobt und gilt als eines der einflussreichsten Videospiele aller Zeiten. Es war fast ein Jahrzehnt lang das meistverkaufte PC-Spiel und trug maßgeblich zur Verbreitung des CD-ROM-Laufwerks bei.

Riven: Die Fortsetzung von Myst

Warum ist Riven ein Muss für Fans von Myst? Riven: The Sequel to Myst, das ebenfalls von Cyan entwickelt wurde, setzt die Geschichte von Myst fort. Es erschien 1997 und wurde auf fünf CDs veröffentlicht. In Riven spielst du erneut einen namenlosen Charakter, der Atrus dabei helfen muss, seine Frau aus den Fängen seines machthungrigen Vaters Gehn zu befreien.

Riven bietet eine komplexere und umfangreichere Welt als sein Vorgänger, mit noch schwierigeren Rätseln. Die Umgebung von Riven besteht aus fünf Inseln, die es zu erkunden gilt, und bietet eine Fülle an mechanischen und viktorianischen Artefakten. Trotz der Ähnlichkeiten zu Myst hat Riven seinen ganz eigenen Stil und wird oft als Kunstwerk angesehen.

Einfluss und Vermächtnis

Wie haben Myst und Riven die Spielewelt beeinflusst? Beide Spiele haben nicht nur eine treue Fangemeinde, sondern auch zahlreiche Nachfolger und Remakes inspiriert. Myst hat die Einführung von CD-ROMs als Spielemedium gefördert und durch seine nichtlineare Erzählweise neue Maßstäbe für Abenteuerspiele gesetzt.

Riven hingegen wird für seine künstlerische Gestaltung und die immersive Spielerfahrung gelobt. Beide Spiele sind ein Beleg für die Innovationskraft der Entwickler und haben eine ganze Generation von Spielern geprägt. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung auf PS4 und PS5 können neue Spieler diese Klassiker entdecken und sich in den Bann ihrer Geschichten ziehen lassen.

Was denkst du über die Rückkehr von Myst und Riven? Wirst du die Gelegenheit nutzen, diese Klassiker auf der PS4 oder PS5 zu erleben? Teile deine Meinung in den Kommentaren!