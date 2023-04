My Hero Academia – Wer ist Shigaraki?

Im My Hero Academia-Anime gibt es zahlreiche Bösewichte. Der wohl übelste aller Schurken ist Tomura Shigaraki, der mit bürgerlichem Namen Tenko Shimura heißt. Er ist der Hauptantagonist in MHA und ein wirklich gefährlicher Gegner.

Wir verraten euch, was hinter dem Schurken steckt und wieso er eine so große Gefahr für das „My Hero Academia“-Universum ist.

My Hero Academia: Shigaraki ist der Hauptantagonist

Shigaraki ist der Anführer der Schurkenliga, die von seinem Mentor All For One gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, All Might zu töten und dadurch den Frieden der Welt zu stören.

Er ist eine bösartige Person, die kein Gefühl für Gerechtigkeit kennt. So hat er beispielsweise keine Probleme damit, unschuldige Menschen zu töten. Shigaraki wird als arrogant, selbstsüchtig und ungeduldig beschrieben. Über die Zeit lernt er, geduldiger und selbstkontrollierter zu werden.

Seine Schurkenliga muss sich nach einem vermasselten Anschlag auf die Superheldenschule neu formieren und wird auch nach einem zweiten Versuch, All Might zu töten, fast komplett vernichtet.

Was hat er für Fähigkeiten? Mit der Macke „Zerbröselung“ kann Shigaraki alles in Staub verwandeln, was er berührt. Er hat dadurch aus Versehen seine gesamte Familie ausgerottet. Wer von seiner Fähigkeit getroffen wird, kann der Zerbröselung nur entgehen, indem er sein betroffenes Körperteil amputiert.

Besonders morbide ist es, dass er die Hände seiner Opfer für sein Schurkenkostüm nutzt. Die meisten der Hände stammen aus seiner Familie.

© K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project

Er hat außerdem die Spezialität „All For One“ übertragen bekommen. Dadurch ist es ihm möglich, andere Macken zu stehlen und sie selbst zu verwenden. Doch durch den heldenhaften Einsatz von Star and Stripe rebelliert die „New Order“-Macke gegen all seine anderen gesammelten Macken.

Nach der Übertragung hat er eine Identitätskrise, weil er sich nicht sicher ist, ob er nur All For One, Shigaraki oder Shimura ist. Doch mit der Zeit verschmelzen die Identitäten zu einer Person und formen Shigaraki zu dem Bösewicht, den die Welt fürchten sollte.