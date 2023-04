My Hero Academia – Wer ist Star and Stripe?

Der Anime zu My Hero Academia wird in der siebten Staffel den Star and Stripe-Arc umfassen. In diesem Arc spielt die namensgebende Heldin die wohl wichtigste Rolle. Um euch auf den Arc entsprechend vorzubereiten, erfahrt ihr im folgenden Artikel, wer die Superheldin eigentlich ist und was sie so besonders macht.

My Her Academia: Das ist die Superheldin Star and Stripe

Star and Stripe heißt im wahren Leben Cathleen Bate. Sie ist der stärkste weibliche Superheld und die Nummer 1 in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ihr großes Idol ist der Held All Might, da er sie in ihrer Kindheit vor Kriminellen beschützt hat.

Was macht sie so besonders? Wie viele Charaktere in „My Hero Academia“ hat sie eine besondere Fähigkeit. Ihre Macke heißt „New Order“ und ist wohl einer der übermächtigsten Kräfte in MHA. Sie kann alles, das sie anfasst und beim Namen nennt, nach ihrem Willen verändern.

So kann sie beispielsweise die physischen Eigenschaften von Objekten ändern oder ihnen Effekte zuordnen, die bei bestimmten Bedingungen ausgelöst werden.

Im Kampf kann sie beispielsweise die Eigenschaft eines Laserstrahls so verändern, dass sie ihn anfassen und fangen kann. Außerdem belegt sie Bösewicht Tomura Shigaraki mit der Regel, dass sein Herz aufhört zu schlagen, sobald er sich bewegt.

Es gibt allerdings eine Limitierung ihrer Kraft: Sie kann nur zwei Regeln gleichzeitig wirken. Sollte sie eine dritte Regel in Kraft treten lassen wollen, muss sie eine der vorherigen beiden aufheben.

Star and Stripes Auftritt in Staffel 7

Was passiert in Staffel 7 mit ihr? Japan leidet unter den Schurken, die hinter All For One stehen und bittet andere Nationen um Hilfe. Star and Stripe folgt dem Hilferuf und stellt sich Shigaraki und seiner All For One-Macke in einem spektakulären Kampf.

Leider unterliegt Star and Stripe dem Schurken und verliert ihre Macke aufgrund der All For One-Macke, die es erlaubt, gegnerische Macken zu stehlen. Doch kurz vor ihrem Tod erlässt sie die Regel, dass „New Order“ gegen andere Macken rebelliert. So kann sie die restlichen Macken zerstören, die Shigaraki bereits gesammelt hat.

Somit hat Star and Stripe leider nur einen kurzen Auftritt, der allerdings durch ihre besondere Macke unvergessen bleibt.