My Hero Academia – Hawks kann mit seiner Macke mehr als nur fliegen

Die Profihelden in My Hero Academia werden in Ränge unterteilt. Die Nummer 1 ist Endeavor, nachdem sich All Might in den Ruhestand begab. Auf dem zweiten Platz folgt Hawks, der mit bürgerlichem Namen Keigo Takami heißt.

Auf den ersten Blick fallen seine großen, roten Flügel auf. Diese stehen im Zusammenhang mit seiner Macke, die er von Geburt an hat. Doch mit den Flügeln kann Hawks mehr als nur fliegen, was wir euch mit dem folgenden Artikel näherbringen wollen.

My Hero Academia: Hawks Flügel sind sehr vielseitig

Was für eine Macke hat er? Die Spezialität heißt Grimmige Schwingen und verleiht Hawks seine großen Flügel auf dem Rücken. Natürlich kann er die Flügel nutzen, um selbst damit durch die Lüfte zu fliegen, doch die Schwingen kann er auch in anderen Situationen gebrauchen.

Hawks kann nämlich nicht nur sich, sondern auch andere Menschen oder Objekte durch die Luft tragen. Doch er trägt sie nicht selbst: Seine Federn sind so belastbar, dass bereits eine einzelne Feder ausreicht, um einen Menschen zu stützen.

Er kann seine einzelnen Federn telekinetisch steuern. Dadurch kann er die Federn blitzschnell durch die Luft bewegen und beispielsweise als Projektile nutzen, um damit Schaden anzurichten. Sie sind schärfer als sie aussehen und können sogar Nomu durchtrennen.

Seine Federn kann Hawks auch noch nutzen, um damit Schwingungen in der Luft wahrzunehmen. Durch die Echolokalisierung kann er die Standorte von Menschen erfassen. Außerdem kann er dadurch Gespräche in Form von Vibrationen wahrnehmen, die in weiter Ferne stattfinden. Das macht ihn zu einem großartigen Spion.

Gibt es eine Schwäche? Der größte Nachteil seiner Macke ist es, dass die Federn nicht ausfallen dürfen. Je mehr Federn er als Geschosse oder Transporthilfen verwendet, desto kleiner werden logischerweise seine Flügel.

Das beeinträchtigt seine Flugkraft und seine Geschwindigkeit. Es dauert etwa eine Woche, bis die Federn nachgewachsen sind. Deshalb muss Hawks immer im Auge behalten, wie viele Federn er noch hat und sich mit ihnen gut organisieren.