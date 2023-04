My Hero Academia – Welche Kräfte hat All For One?

Neben Tomura Shigaraki ist All For One einer der Hauptantagonisten von My Hero Academia. Obwohl er durch seine Verletzungen, die ihm All Might hinzugefügt hat, wie ein gebrandmarkter Mann aussieht, hat er die wohl gefährlichste Macke von allen. Wir verraten euch, was für Kräfte hinter dieser Spezialität schlummern.

My Hero Academia: Was kann All For One?

All For One kann selbst nicht mehr sehen und nimmt seine Umgebung nur noch durch eine Infrarot-Sicht-Maske und Schwingungen wahr. Doch trotzdem ist er nicht zu unterschätzen, da er eine mächtige Macke besitzt.

Die Spezialität von All For One heißt ebenfalls „All For One“. Mit ihr ist es möglich, die Macken von anderen zu stehlen und durch eine Berührung des Opfers auf sich selbst zu transferieren. Dadurch kann der Anwender sämtliche Macken eigenständig nutzen, was sie wohl zur stärksten aller Spezialitäten macht.

Es ist All For One möglich, seine Fähigkeiten an andere weiterzugeben. Dadurch gewann er viele loyale Untergebene, die zum Dank eine Macke erhielten. Außerdem kann er sogenannte Nomu herstellen. Dabei handelt es sich um verstorbene Personen, denen mehrere Macken eingepflanzt werden, bevor sie reanimiert werden.

Nachdem Tomura Shigaraki die Kraft transferiert bekam, wandte er sie im Kampf gegen Star and Stripe an. Dadurch verlor sie ihre Macke „New Order“ an ihn. Nachdem die Spezialität gestohlen wird, verbleiben die ehemaligen Anwender mackenlos.

Mit „All For One“ ist es sogar möglich, mehrere Macken zu verbinden und eine komplett neue zu erschaffen. Auf diese Weise ist beispielsweise „One For All“ entstanden, die Protagonist Deku anwenden kann.

Welche Nachteile hat die Spezialität von All For One?

Was ist der Nachteil der Macke von All For One? „All For One“ ist nur auf Macken limitiert, die der Anwender auch selbst nutzen kann. Sollte die Belastung einer erhaltenen Macke zu groß sein, könnte es dem Anwender schaden.

© K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project

All For One ist eine abgrundtief boshafte Person. Er akzeptiert lediglich Tomura Shigaraki und sieht ihn als eine Art Erben an. Es bleibt abzuwarten, welche Kräfte Shigaraki mit „All For One“ entfalten kann und wie der finale Endkampf ausgehen wird.