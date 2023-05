My Hero Academia: Welches Familienmitglied von Shoto verpasste ihm die Narbe?

Sie hasst Shotos linke Seite so sehr, dass sie in einem instabilen Moment kochend heißes Wasser über Shoto schüttete. Von diesem Ereignis trug Shoto eine Narbe davon, doch er hegte keinen Groll gegen seine Mutter. Vielmehr war er wütend auf seinen Vater.

Die Klasse 1-A von My Hero Academia besteht aus vielen interessanten Charakteren. Ein äußerst talentierter Mitschüler von Izuku Midoriya und Ochako Uraraka ist Shoto Todoroki . Er ist der Sohn des berühmten Endeavor , der sich mit der Zeit an die Spitze der Profi-Helden kämpft.

