My Hero Academia – Welche Spezialitäten werden mit One For All zugänglich?

In My Hero Academia werden 80 Prozent der Menschheit mit einer speziellen Fähigkeit geboren. Izuku Midoriya gehört leider zu den 20 Prozent, bis er die Macke „One For All“ von All Might vererbt bekommt.

Er ist der mittlerweile neunte Nutzer der Spezialität und kann auf alle vorherigen Fähigkeiten der Vorbesitzer*innen zurückgreifen. In dieser Übersicht zeigen wir euch, welche Macken Deku dank seiner Vorbesitzer*innen nutzen kann.

My Hero Academia: Die Spezialitäten durch One For All im Überblick

„One For All“ verleiht nicht nur starke physische Kräfte und eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, sondern auch die Kräfte der Vorbesitzer*innen. Die Fähigkeit ist darauf auslegt, über Generationen hinweg stärker zu werden, um eines Tages All For One zu besiegen.

Diese Spezialitäten kann Midoriya nun nutzen:

Gear Shift: Die Macke des zweiten Trägers. Erlaubt es, die Geschwindigkeit von allem zu ändern, was der Träger berührt.

Die Macke des zweiten Trägers. Erlaubt es, die Geschwindigkeit von allem zu ändern, was der Träger berührt. Fa Jin: Die Macke des dritten Trägers. Mit ihr kann kinetische Energie aufgebaut werden, um einen Kraft- oder Geschwindigkeitsschub zu gewähren.

Die Macke des dritten Trägers. Mit ihr kann kinetische Energie aufgebaut werden, um einen Kraft- oder Geschwindigkeitsschub zu gewähren. Danger Sense: Die Macke des vierten Trägers. Izuku erhält einen stechenden Kopfschmerz und eine zusätzliche Körperbelastung, wenn Gefahren in der Nähe sind.

Die Macke des vierten Trägers. Izuku erhält einen stechenden Kopfschmerz und eine zusätzliche Körperbelastung, wenn Gefahren in der Nähe sind. Schwarze Peitsche: Die Macke des fünften Trägers. Erlaubt es, Ranken aus schwarzer Energie aus seinem Körper zu erzeugen.

Die Macke des fünften Trägers. Erlaubt es, Ranken aus schwarzer Energie aus seinem Körper zu erzeugen. Smoke Screen: Die Macke des sechsten Trägers, mit der Rauch erzeugt werden kann. Dieser schränkt die Sicht ein.

Die Macke des sechsten Trägers, mit der Rauch erzeugt werden kann. Dieser schränkt die Sicht ein. Float: Die Macke der siebten Trägerin. Mit dieser Fähigkeit kann Deku in der Luft schweben und somit fliegen.

Irgendwann ist es an der Zeit, dass auch Deku die Macke an eine neue Person weitergibt. Doch da er selbst vor „One For All“ keine Spezialität besaß, erhält der neue Besitzer leider keine weitere Fähigkeit dazu.

Doch Deku hat Glück: Sollte ein Träger bereits vor „One For All“ eine zweite Macke besitzen, ist der Körper einer hohen Belastung ausgesetzt. Das hat zur Folge, dass der Träger oder die Trägerin ein kürzeres Leben hat. Da er vorher keine Macke besaß, hat „One For All“ keine Auswirkungen auf seine Lebensdauer.