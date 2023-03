My Hero Academia – Darum geht es in Staffel 7

Erst vor wenigen Tagen wurde enthüllt, dass der Anime My Hero Academia die siebte Staffel spendiert bekommt. Außer einem kurzen Teaser-Trailer und einem Teaser Visual haben die Verantwortlichen keine weiteren Informationen zu Staffel 7 verraten.

So wissen wir beispielsweise auch nicht, welche Inhalte die neue Staffel abdecken wird. Doch da der Anime den MHA-Manga als Vorlage nutzt, können wir uns zumindest denken, wie es als nächstes weitergeht.

My Hero Academia: Das sind die Inhalte zu Staffel 7

Die sechste Staffel endet mit einem Cliffhanger. Im „Dark Hero“-Arc hatte sich Deku der U. A. Oberschule abgewandt, doch gegen Ende von Staffel 6 befindet er sich dort wieder in Sicherheit.

Japan wird nämlich von zahlreichen Schurken heimgesucht, die unter der Führung von All For One und Tomura Shigaraki stehen. Deshalb bittet All Might die Heldin von Amerika um Hilfe. Sie trägt den Namen Star and Stripe und ist gegen Ende der sechsten Staffel kurz zu sehen.

Was passiert in Staffel 7 von My Hero Academia? Vermutlich wird die siebte Staffel den Star and Stripe-Arc und den darauffolgenden U. A. Traitor-Arc abbilden. Im Star and Stripe-Arc stellt sich die namensgebende Heldin All For One und Shigaraki. Doch sie muss sich geschlagen geben und verliert beim Kampf nicht nur ihre Macke „New Order“, sondern auch ihr Leben.

Daraufhin bereitet sich die Klasse 1-A für den finalen Kampf vor. Allerdings stellt sich heraus, dass Mitschüler Yuga Aoyama ein Schurke ist. Er wurde eigentlich ohne Macke geboren, doch seine Eltern gingen einen Deal mit All For One ein. Im Austausch für eine Macke müssen sie all seinen Befehlen gehorchen.

Dazu zählte unter anderem, die U. A. Oberschule zu infiltrieren und Informationen über All Might zu sammeln. Doch die Klasse kann Yuga verzeihen und ihn dazu überreden, auf die Seite der Held*innen zu wechseln.

Wir dürfen gespannt sein, ob Staffel 7 nur die beiden Arcs oder sogar weitere Manga-Kapitel enthalten wird. Doch bis die 7. Staffel von MHA über die Bildschirme flackert, müssen wir uns in Geduld üben.