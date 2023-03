My Hero Academia: Manga pausiert erneut wegen Krankheit

My Hero Academia kann auf zahlreiche Manga-Kapitel, Anime-Folgen und sogar Kinofilme zurückblicken. Kein Wunder also, dass Fans sehnsüchtig auf die neuen Kapitel von Mangaka Kohei Horikoshi warten.

Doch so wie es scheint, müssen wir uns wohl noch etwas länger gedulden, bis die Abenteuer von Deku weitergehen.

My Hero Academia: Manga pausiert wegen Krankheit

Auf dem offiziellen Twitter-Account gab das verantwortliche Team an, dass der Manga zu „My Hero Academia” für die nächsten zwei Wochen pausiert. Statt in der heutigen Ausgabe der Weekly Shonen Jump zu erscheinen, wird der Manga erst mit Ausgabe 17 am 27. März 2023 weitergeführt.

Der Grund ist besorgniserregend: Der Manga setzt aufgrund des Gesundheitszustands des Mangakas aus. Horikoshi fühlt sich nicht gut genug, um den Manga weiterzuzeichnen.

Das ist nicht das erste Mal, dass der Manga aufgrund von Krankheit pausiert. Bereits im Februar gab es eine zweiwöchige Pause, im Dezember setzte der Manga hingegen eine Woche aus. Ob die Pausen in Zusammenhang stehen, ist unklar.

In den Meldungen wird nicht erwähnt, ob es sich dabei beispielsweise nur um eine verschleppte Grippe handelt oder etwas Ernsthaftes hinter der Erkrankung steckt. So oder so zeigen die Fans in der Kommentarspalte Verständnis für die Pause und hoffen, dass sich sein Zustand schnellstmöglich bessert.

Das ist My Hero Academia

Der Manga dreht sich rund um den jungen Helden Deku. Die meisten anderen Menschen auf der Welt werden mit Superkräften geboren, doch Deku hat seit seiner Geburt keinerlei Fähigkeiten. Doch eine schicksalhafte Begegnung mit All Might verhilft ihm zu ungeahnten Kräften.

© Kohei Horikoshi / Shueisha

Durch die Einnahme von All Mights Haaren erhält Deku nämlich starke körperliche Fähigkeiten. Doch zu Beginn von „My Hero Academia” kann er seine Fähigkeiten noch nicht so kontrollieren, wie er es sich wünscht.