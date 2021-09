Nachdem dieses Jahr bei uns erst der zweite Kinofilm zum My Hero Academia-Franchise startete, läuft in Japan derzeit bereits das dritte Leinwand-Abenteuer von Deku und seinen Freunden. Ausgehend von aktuellen Berichten ist der Anime-Film bereits überaus erfolgreich und übertrifft an den Kinokassen sogar seine beiden Vorgänger.

My Hero Academia: World Heroes‘ Mission – Anime-Film weiterhin erfolgreich

Deshalb überrascht es vermutlich kaum jemanden, dass „My Hero Academia: World Heroes‘ Mission“ jüngst einen weiteren Meilenstein an den Kinokassen knacken konnte, wie Comic Book vermeldete. Demnach hat der Anime-Blockbuster mittlerweile über 28 Millionen US-Dollar eingespielt. Laut Box Office Mojo rangiert der Film derzeit noch bei „nur“ circa 27,56 Millionen US-Dollar Einspielergebnis.

Seit seinem Japan-Start am 6. August 2021 avancierte das neueste Abenteuer der Nachwuchssuperhelden aus der Klasse 1-A zum bisher erfolgreichsten Leinwand-Ableger des Franchise. Bereits am 23. August 2021 wurden über 1,58 Millionen Eintrittskarten verkauft. Der erste Film, „My Hero Academia: Two Heroes“, spielte in Japan insgesamt 8,24 Millionen US-Dollar ein. Der Nachfolger „My Hero Academia: Heroes Rising“ kam auf 15,1 Millionen US-Dollar.

„My Hero Academia: World Heroes‘ Mission“ entstand, wie die zwei Vorgänger sowie die Anime-Serie, von der jüngst eine 6. Staffel bestätigt wurde, im Studio Bones („Mob Psycho 100“). Regie führte Kenji Nagasaki („My Hero Academia: Heroes Rising“), während Yousuke Kuroda („Drifters“) das Drehbuch beisteuerte. Die Musik stammt indes von Yuuki Hayashi („Haikyu!!“).

Bakugo, Deku und Shōto in „My Hero Academia: World Heroes‘ Mission“ © K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project

Ob „My Hero Academia: World Heroes‘ Mission“ auch in Deutschland starten wird, ist gegenwärtig noch unbekannt. Die ersten zwei Kinofilme sowie die ersten drei Staffeln der Anime-Serie wurden hierzulande von KAZÉ Anime veröffentlicht. Der Release der 4. Season auf Blu-ray und DVD läuft aktuell. Die 5. Staffel könnt ihr immer samstags bei Crunchyroll und Anime on Demand im Simulcast gucken. Der Carlsen-Verlag veröffentlicht derweil die Manga-Vorlage.