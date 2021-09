© K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project

© K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project

Die Superhelden-Serie My Hero Academia erfreut sich nicht nur in Japan, sondern auch bei uns im Westen großer Beliebtheit. Erst vor wenigen Monaten startete der zweite Kinofilm des Franchise in unseren Lichtspielhäusern und zudem läuft gegenwärtig die 5. Staffel der Anime-Serie im japanischen TV sowie bei uns im Simulcast. Doch danach wird nicht Schluss sein, denn eine weitere Season wurde bereits bestätigt.

My Hero Academia: Produktion einer 6. Anime-Staffel ist offiziell

Das geht, wie Siliconera berichtet, aus der jüngsten Ausgabe des „Weekly Shonen Jump“-Magazins hervor. Hierin veröffentlicht der japanische Shueisha-Verlag („Dragon Ball“, „One Piece“) unter anderem das neueste Kapitel des „My Hero Academia“-Manga. Darüber hinaus enthält die Publikation regelmäßig Neuigkeiten und Updates zu verschiedenen Projekten, die auf Marken des Unternehmens basieren.

Die aktuell noch laufende 5. Staffel des Superhelden-Anime entsteht erneut im Studio Bones („Fullmetal Alchemist: Brotherhood“). Regie führt Masahiro Mukai („Blood Blockade Battlefront“), während Kenji Nagasaki („Classroom Crisis“) als Chief Director fungiert. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Yousuke Kuroda („Hellsing Ultimate“).

Hierzulande könnt ihr die insgesamt 25 Episoden umfassende 5. Season von „My Hero Academia“ bei Crunchyroll und Anime on Demand im Simulcast im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln verfolgen. Die ersten drei Staffeln des Anime-Hits brachte KAZÉ Anime zudem bereits auf Blu-ray und DVD in den hiesigen Handel. Gegenwärtig läuft die Veröffentlichung der 4. Staffel. Die Manga-Vorlage erscheint derweil beim Carlsen-Verlag.

Der „My Hero Academia“-Anime geht weiter © K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project

Am 25. September 2021 gipfelt die 5. Season von „My Hero Academia“ in ihrem großen Finale. Denkbar wäre, dass die 6. Staffel im kommenden Frühjahr ihre Premiere feiern wird. Ein offizieller Starttermin sowie weitere Details zur Fortsetzung der Superhelden-Anime-Serie stehen gegenwärtig jedoch noch aus.