Ms. Marvel: Ende & Post-Credit-Scene der neuen MCU-Serie erklärt

Achtung, es folgen massive Spoiler: Mit Ms. Marvel startete vor sechs Wochen die jüngste Auskopplung des Marvel Cinematic Universe bei Disney+. Heute gipfelte Kamala Khans erstes Abenteuer in seinem großen Finale und dessen Ende hielt eine gewaltige Überraschung bereit!

Kamalas Kräfte haben einen ganz speziellen Ursprung

Zu Beginn der MCU-Serie fand Kamala einen alten Armreif, den sie sich anlegte. Wie sie wenig später herausfand, scheint das Schmuckstück ihr Superkräfte zu verleihen oder eher gesagt: Es scheint laut ihrem Freund Bruno die Kräfte aktiviert zu haben, die schon immer tief in ihr geschlummert hätten.

Einige Episoden später folgte schließlich die nächste Enthüllung, denn dann wurde Kamala offenbart, dass sie tatsächlich kein normaler Mensch sei, sondern ein Clandestine. Diese Gruppe von Wesen stammt ursprünglich aus einer anderen Dimension und wurde oft fälschlicherweise für Djinn gehalten. Aufgrund ihrer Abstammung kann unsere Junior-Superhelden Noor, gewissermaßen Lichtenergie, kontrollieren.

Allerdings ist auch das noch nicht alles, denn die finale reguläre Szene von „Ms. Marvel“ hielt eine besondere Überraschung bereit. Bruno erklärt darin Kamala, er habe ihr Blut untersucht und dabei etwas Ungewöhnliches entdeckt – eine Mutation. Richtig gelesen, unsere junge Heldin ist eine Mutantin! Nicht nur das, sie ist außerdem die erste Mutantin, die wir auf MCU-Erde-616 kennenlernen.

Unterstrichen wurde diese Enthüllung übrigens noch durch ein ganz spezielles Musikstück: Eine Version des Theme-Songs des Cartoon-Klassikers X-Men: The Animated Series war in diesem Moment zu hören. Es ist zudem ein deutlicher Unterschied zu den Comics, denn darin war Kamala noch ein Inhuman.

Kamala setzt ihre Superkräfte ein © Marvel Studios/Disney

In bester MCU-Tradition gab es natürlich auch noch eine Post-Credit-Scene zu sehen, die eine weitere Enthüllung für die Zuschauer parat hatte: Einen Auftritt von Kamalas großem Avengers-Idol!

Macht sich Captain Marvel auf die Suche nach Kamala?

In der nur etwas mehr als 20 Sekunden langen Extraszene sehen wir Kamala, deren Armreif plötzlich zu leuchten beginnt. Anschließend wird sie in ihren Schrank geschleudert und kurz darauf steigt Captain Marvel heraus! Hier darf Brie Larson, die Darstellerin der Superheldin, einen kleinen Cameo absolvieren.

Carol Danvers alias Captain Marvel hat einen kleinen Gastauftritt © Marvel Studios/Disney

Es wirkt so, als hätte Kamala mit ihrer persönlichen Superheldin Carol Danvers den Platz getauscht. Der Armreif scheint unsere Hauptfigur also an einen uns unbekannten Ort teleportiert und Captain Marvel auf die Erde gebracht zu haben. Hier wird die Fortsetzung, der Kinofilm The Marvels, vorbereitet.

Über die Story des kommenden MCU-Ablegers ist gegenwärtig noch nicht allzu viel bekannt. Sicher ist nur, dass neben Carol Danvers und Kamala Khan auch Monica Rambeau dabei sein wird. Der Kinofilm soll am 28. Juli 2022 starten.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie hat euch die Enthüllung gefallen, dass Ms. Marvel eine Mutantin ist? Verratet uns eure Meinung gerne unten in den Kommentaren!