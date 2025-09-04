Monument Valley kostenlos im Epic Store – nur bis September 2025!

Monument Valley, eines der elegantesten Puzzle-Spiele der letzten Jahre, ist derzeit kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Dieses Angebot ist Teil des End of Summer Sales 2025 und läuft bis zum 11. September 2025. Monument Valley wurde ursprünglich 2014 für iOS und Android veröffentlicht und hat seither eine breite Fangemeinde aufgebaut. In diesem Spiel führst du die Prinzessin Ida durch eine Welt voller optischer Täuschungen und unmöglicher Geometrien, während du das Umfeld manipulieren musst, um verschiedene Plattformen zu erreichen.

Das Spiel wurde von Ustwo Games entwickelt und erhielt viel Lob für seinen einzigartigen visuellen Stil, der an die Werke von M. C. Escher erinnert. Die künstlerische Gestaltung von Monument Valley wurde so konzipiert, dass jeder Frame für sich genommen als Kunstwerk gelten könnte. Die PC-Version, bekannt als Monument Valley: Panoramic Edition, bietet Unterstützung für Breitbild- und Ultra-Widescreen-Displays, wodurch die beeindruckende Game-Welt noch besser zur Geltung kommt.

Was macht Monument Valley so besonders?

Warum solltest du Monument Valley ausprobieren? Monument Valley ist nicht nur ein visuelles Meisterwerk, sondern auch ein Spiel, das durch seine einfache, aber tiefgründige Mechanik besticht. Jeder Level bietet ein neues zentrales Element, das du durch Interaktion mit der Umgebung entdecken musst. Du bewegst Plattformen, errichtest Brücken und findest versteckte Wege, um Ida auf ihrer Reise zu unterstützen. Kritiker loben die intuitive Steuerung und die Art und Weise, wie das Spiel den Spieler durch Design-Elemente wie Farben und Formen leitet.

Mit seinem Fokus auf minimalistisches Design und künstlerische Ästhetik bietet Monument Valley ein Spielerlebnis, das entspannend und meditativ ist. Es ist ein Spiel, das dich einlädt, die Welt um dich herum zu erkunden, ohne dass du jemals das Gefühl hast, unter Druck zu stehen.

Der Epic Games Store und seine Angebote

Was bietet der Epic Games Store? Seit seiner Einführung im Dezember 2018 hat sich der Epic Games Store als bedeutende Plattform für den digitalen Vertrieb von Videospielen etabliert. Neben der angebotenen Software für Windows und macOS hat der Store im August 2024 auch Versionen für Android und iOS eingeführt. Epic Games ist bekannt dafür, wöchentlich kostenlose Spiele anzubieten, um neue Nutzer anzulocken. Diese Strategie hat sich als erfolgreich erwiesen und viele Spieler dazu gebracht, die Plattform regelmäßig zu besuchen.

Die aktuellen Angebote im Rahmen des End of Summer Sales umfassen nicht nur Monument Valley, sondern auch weitere spannende Titel. Ab dem 11. September 2025 werden Monument Valley 2, Ghostrunner 2 und The Battle of Polytopia kostenlos erhältlich sein. Der Sale selbst läuft noch bis zum 18. September 2025 und bietet zahlreiche Rabatte auf eine Vielzahl von Spielen.

Deine Meinung zählt!

Monument Valley ist ein Spiel, das durch seine künstlerische Gestaltung und seine innovative Spielmechanik besticht. Hast du es schon ausprobiert, oder planst du, es dir während des aktuellen Angebots im Epic Games Store zu sichern? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren! Wie findest du die Strategie von Epic Games, regelmäßig kostenlose Spiele anzubieten? Wir freuen uns auf deine Gedanken!