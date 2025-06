Monster Hunter Wilds Update – Fender-Gitarren-Crossover begeistert Jäger

Capcom hat während des Capcom Spotlight am 26. Juni 2025 das Titel-Update 2 für Monster Hunter Wilds angekündigt. Dieses Update bringt eine Fülle neuer Inhalte in das beliebte Action-RPG, und das ohne zusätzliche Kosten. Unter anderem erwarten dich neue Monster, die du jagen kannst, neue Ausrüstungen, ein spezielles Event, Verbesserungen im Fotomodus und eine überraschende Zusammenarbeit, die die Jäger durch die Verbotenen Lande rocken lässt.

Die Fender-Kollaboration

Was erwartet dich bei der Fender-Kollaboration im Update? Capcom hat sich mit einem der größten Gitarrenhersteller der Welt zusammengetan, um ein ikonisches Instrument in Monster Hunter Wilds zu integrieren. Zwischen dem 27. August und dem 24. September 2025 kannst du bei einem Event-Quest eine spezielle Geste verdienen, die die Monster Hunter Rathalos Fender Telecaster zeigt. Die echte Gitarre wurde Anfang des Jahres veröffentlicht und kostet 2099,99 Euro. Sie feiert das 20-jährige Jubiläum der beliebten Videospielserie und bietet spezielle Grafiken, inspiriert von Rathalos, sowie einen Satin-Polyester-Finish auf einem Erlenkörper und Humbucker-Tonabnehmer am Hals.

Neue Funktionen und Inhalte

Welche neuen Funktionen bringt das Update? Eine der aufregendsten Ergänzungen in Monster Hunter Wilds Titel-Update 2 sind die neuen Lagenwaffen. Für diejenigen, die mit anderen RPGs vertraut sind, ist dies im Wesentlichen die Version von Transmogrifikation in Monster Hunter, bei der die Möglichkeit besteht, das Aussehen einer Waffe zu ändern, ohne deren Werte zu verändern. Wenn du die letzte Waffe in einem Baum herstellst, kannst du sie als Lagenwaffe verwenden. Darüber hinaus kannst du, wenn du hochrangige Palico-Waffen schmiedest, Lagenausrüstung für den Felyne freischalten.

Welche neuen Monster kannst du jagen? Das Update bringt auch einige neue Monster ins Spiel. Insbesondere werden Lagiacrus, Seregios und der Arch-temperierte Uth Duna hinzugefügt, sowie neue Ausrüstungen, die du freischalten kannst.

Veröffentlichungsdatum und Wartung

Wann wird das Update veröffentlicht? Das Titel-Update 2 für Monster Hunter Wilds wird am 30. Juni 2025 für alle Plattformen veröffentlicht. Beachte, dass es am Sonntag, den 29. Juni 2025, zwischen 4:50 Uhr und 9:30 Uhr CET eine Wartungsperiode geben wird. Während dieser Zeit kann das Spiel nicht online gespielt werden. Wartungszeiten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Wichtige Änderungen und Ergänzungen

Welche wesentlichen Änderungen bringt das Update mit sich? Hier sind einige der wichtigsten Änderungen:

Neue Monster: Lagiacrus, Seregios und Arch-temperierte Uth Duna.

Neue Ausrüstungen und Fähigkeiten.

Neue Gesten und Sticker.

Neue Hintergrundbilder, Posen, Namensschilder und Titel für Jägerprofile.

Neue Unterstützungsjäger, die nach Abschluss der Hauptmission „Der Stolz eines Jägers“ verfügbar sind.

Neuerungen bei Basen und Einrichtungen

Welche Änderungen gibt es bei den Basen und Einrichtungen? Zu den Neuerungen gehören:

Gegenstandskisten außerhalb der Jägerzelte in jedem Basislager.

Ein neues Festival der Übereinkunft, das vom 23. Juli bis zum 6. August 2025 stattfindet.

Neue temporäre Modifikationen während des Festivals der Übereinkunft, wie z.B. Änderungen an der Dekoration der Großen Halle.

Fehlerbehebungen und Anpassungen

Welche Fehler wurden behoben? Das Update bringt zahlreiche Fehlerbehebungen und Balance-Anpassungen mit sich, darunter:

Probleme mit der Eingabeannahme beim Fasskegeln wurden behoben.

Probleme mit schwebenden Baumstümpfen in der Großen Halle wurden behoben.

Monsterentdeckungen an Pop-up-Camps wurden angepasst.

Was hältst du von den Neuerungen in Monster Hunter Wilds Titel-Update 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren!