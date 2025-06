Monster Hunter Wilds Update bringt lang ersehnte Layered Weapons zurück

Capcom hat endlich auf die Wünsche der Fans gehört und wird in einem kommenden Update von Monster Hunter Wilds eine Funktion hinzufügen, die seit dem Launch im Februar 2025 von vielen vermisst wurde. Das Spiel, das sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen wie der PS5 und Xbox Series X verfügbar ist, hat sich im Jahr 2025 zum meistverkauften Spiel entwickelt und sich gegen Titel wie Assassin’s Creed Shadows, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered und Kingdom Come Deliverance 2 durchgesetzt.

Trotz des großen Erfolgs polarisiert Monster Hunter Wilds die Fangemeinde. Eine der größten Kritiken betrifft fehlende Features, die in früheren Monster Hunter-Spielen vorhanden waren. Insbesondere das Fehlen von Funktionen, die in Monster Hunter World eingeführt wurden, hat für Diskussionen gesorgt.

Das heiß erwartete Update: Was bringt es?

Was beinhaltet das nächste Titel-Update? In dem kommenden Titel-Update 2 für Monster Hunter Wilds wird Capcom die sogenannten „Layered Weapons“ einführen. Diese Funktion war ein beliebtes Feature in Monster Hunter World, das jedoch erst mit dem dritten Titel-Update und der Iceborne-Erweiterung hinzugefügt wurde.

Viele Fans gingen davon aus, dass diese Funktion von Beginn an in Monster Hunter Wilds enthalten sein würde, da sie in der Vorgängerversion bereits eingeführt wurde. Das Fehlen der „Layered Weapons“ war eine der größeren Enttäuschungen für langjährige Spieler.

Die Funktion der Layered Weapons

Wie funktionieren Layered Weapons? Die „Layered Weapons“ ermöglichen es Spielern, das Aussehen einer beliebigen Meisterrang-Waffe zu verändern, ohne deren Fähigkeiten oder Werte zu beeinflussen. Diese kosmetische Option kann jederzeit über die Schmiede im Spiel hinzugefügt oder entfernt werden, was den Spielern mehr Freiheit bei der Individualisierung ihrer Ausrüstung gibt.

Mit der Einführung dieser Funktion in Monster Hunter Wilds wird ein großer Wunsch der Community erfüllt. Die Möglichkeit, das Aussehen der Waffen zu verändern, ohne die Spielmechanik zu beeinflussen, bietet nicht nur ästhetische Vorteile, sondern ermöglicht es den Spielern auch, ihre Charaktere noch individueller zu gestalten.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Spieler auf die Ankündigung? Die Ankündigung von Capcom, die „Layered Weapons“ hinzuzufügen, hat in der Community überwiegend positive Reaktionen hervorgerufen. Viele Spieler freuen sich darauf, ihre Waffen nach ihren eigenen Vorlieben gestalten zu können. Diese Funktion wird sicherlich dazu beitragen, die gemischte Bewertung des Spiels auf Plattformen wie Steam zu verbessern.

Die Fans sind gespannt, welche weiteren Änderungen und Verbesserungen das Update mit sich bringen wird. Monster Hunter Wilds ist weiterhin für 69,99 Euro auf Plattformen wie PC, PS5, PS5 Pro, Xbox Series S und Xbox Series X erhältlich.

Was hältst du von der bevorstehenden Integration der „Layered Weapons“? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!