Miyamoto zeigt erste Bilder zum Zelda-Film – Link und Zelda enthüllt

Filmdrehs für den bevorstehenden The Legend of Zelda-Film haben begonnen, und Nintendo-Ikone Shigeru Miyamoto hat uns einen ersten offiziellen Blick auf die Verfilmung gewährt. Die legendäre Serie, die von Miyamoto und Takashi Tezuka erschaffen wurde, zählt zu den prominentesten Franchises der Popkultur. Nun wird sie bald auf der großen Leinwand zu sehen sein, was viele neugierig macht, wie die Umsetzung als Live-Action-Film gelingen wird.

Zwischen anderen erfolgreichen Adaptionen wie The Witcher, Fallout und The Last of Us reiht sich nun auch The Legend of Zelda in die Liste der Spiele, die den Sprung auf die Leinwand wagen. Obwohl das Projekt bereits seit einiger Zeit in Arbeit ist, wurde wenig über den Fortschritt bekannt gegeben. Doch jetzt, mit dem Teaser von Miyamoto, gibt es endlich mehr Einblicke.

Erste Einblicke vom Set

Was zeigt der erste Blick auf Link und Zelda? Miyamoto hat auf dem offiziellen Twitter-Account von Nintendo drei Bilder veröffentlicht, die Link und Zelda in ihren Kostümen zeigen. Diese Bilder bieten die bisher beste Ansicht der Schauspieler in ihren Rollen. Benjamin Evan Ainsworth, bekannt als die Stimme von Pinocchio im Film von 2022, verkörpert Link, während Bo Bragason die Rolle von Zelda übernimmt.

Die Bilder zeigen die beiden Figuren stehend in einem großen Feld. Trotz der Schlichtheit der Aufnahmen vermitteln sie den klassischen Legend of Zelda-Charme, den viele Fans erwarten. Die Kostüme und die Gesamtpräsentation der Charaktere scheinen gut in die ikonische Welt zu passen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Besetzung und Produktion

Wer steht hinter der Produktion des Films? Der Film wird von Wes Ball inszeniert, der für seine Arbeit an der Maze Runner-Trilogie bekannt ist. Neben Miyamoto sind auch Avi Arad und Joe Hartwick Jr. als Produzenten beteiligt. Drehbuchautoren sind Derek Connolly und T. S. Nowlin.

Die Dreharbeiten haben im November 2025 in Wellington, Neuseeland, begonnen und sollen im April 2026 abgeschlossen sein. Der Film wird von Columbia Pictures und Nintendo produziert und weltweit von Sony Pictures Releasing am 7. Mai 2027 veröffentlicht.

Reaktionen der Fans

Wie reagieren die Fans auf die Besetzung? Während die ersten Reaktionen auf die Casting-Entscheidungen geteilt waren, scheint der Eindruck der veröffentlichten Bilder positiv zu sein. Besonders Bo Bragason als Zelda hat viele Kritiker überzeugt, trotz der anfänglichen Enttäuschung einiger Fans, dass Hunter Schafer die Rolle nicht übernommen hat.

Insgesamt bleibt Nintendo mit Informationen über den Film zurückhaltend. Dies scheint jedoch eine bewusste Entscheidung zu sein, um die Spannung und Vorfreude zu steigern, da die Erwartungen an die Verfilmung hoch sind.

Was denkst du über die ersten Bilder und die kommende The Legend of Zelda-Verfilmung? Schreib deine Meinung in die Kommentare!