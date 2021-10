Metroid Dread Boss-Guide: Drogyga in Burenia besiegen (Lösung, Hilfe)

Drogyga ist der vierte Boss, gegen den Samus in Metroid Dread kämpft. Ihr findet das Ungetüm in Burenia und es muss von euch besiegt werden, um im Spiel weiterzukommen. Der Kampf findet die meiste Zeit unter Wasser statt und das sogar ohne Gravity Suit. Wie ihr siegreich aus diesem Bossfight geht, erfahrt ihr in diesem Guide.

Metroid Dread Boss-Guide: Drogyga in Burenia

Drogyga ist ein Wasserlebewesen, das sich in Burenia aufhält. Der Kampf findet dementsprechend auch die meiste Zeit im Wasser statt, wodurch die Geschwindigkeit wesentlich verlangsamt ist. Denn ihr besitzt den Gravity Suit noch gar nicht (und das ist auch so beabsichtigt!). Mit der richtigen Taktik solltet ihr aber keine großen Probleme haben.

Gute Vorbereitung: Vor dem Kampf gegen Drogyga solltet ihr so viele Missiles und Energy Tanks wie möglich gefunden haben. Ein gutes Missile-Arsenal erleichtert euch den Kampf ungemein.

Wie lässt sich die Tür zum Boss öffnen?

Die Bosstüren in „Metroid Dread“ sind von einer organischen Masse befallen. Diese müsst ihr erst beseitigen, um Zugang zum Boss zu erhalten.

Ihr müsst nah genug an die Masse herantreten. Anschließend greift sie euch an. Führt im richtigen Moment einen Melee-Konter mit der X-Taste durch oder lauft kurz zurück und setzt Raketen ein. Beim Freilegen der Tür erscheinen außerdem Lebenorbs und Missiles, die Samus fit für den folgenden Kampf machen.

So besiegt ihr Drogyga

1. Trefft den oberen Tentakel

Der Tentakel ist die Schwachstelle: In der ersten Phase des Kampfes müsst ihr auf den Tentakel von Drogyga zielen, der sich direkt über den Gegner an der Decke des Raumes befindet. Schießt ihn mit Missiles oder Charge Beams ab. Glücklicherweise greift der Boss nicht so oft an wie andere Bossgegner im Spiel, sodass ihr ihm eigentlich gut einheizen könnt.

Zu Beginn schießt ihr Missiles auf den Tentakel an der Decke. © Nintendo

Dennoch verfügt Drogyga über starke Angriffe:

Kugeln: Es regnen mehrmals jeweils drei Kugeln auf euch herab. Eine rote und zwei blaue. Der roten Kugel müsst ihr ausweichen, die blauen Kugeln könnt ihr jedoch abschießen und auf diese Weise Leben und Munition auffüllen.

Es regnen mehrmals jeweils drei Kugeln auf euch herab. Eine rote und zwei blaue. Der roten Kugel müsst ihr ausweichen, die blauen Kugeln könnt ihr jedoch abschießen und auf diese Weise Leben und Munition auffüllen. Tentakelhieb: Der Gegner hüllt sich kurzzeitig mit zwei Tentakeln ein, die zu zittern beginnen. Anschließend will er euch mit jedem der Tentakel hintereinander einen Peitschenhieb versetzen. Weicht den Angriffen mit gut getimten Sprüngen aus.

Der Gegner hüllt sich kurzzeitig mit zwei Tentakeln ein, die zu zittern beginnen. Anschließend will er euch mit jedem der Tentakel hintereinander einen Peitschenhieb versetzen. Weicht den Angriffen mit gut getimten Sprüngen aus. Tentakelstich: Diesen Angriff führt Drogyga meist erst dann aus, wenn er schon einiges an Schaden eingesteckt hat. Das Ungetüm bündelt drei seiner Tentakel und sticht damit zu. Diesen Angriff könnt ihr ebenfalls mit einem Sprung ausweichen.

2. Aktiviert die Schalter und lasst das Wasser ab

Sobald ihr den Tentakel an der Decke oft genug getroffen habt, liegt der Boss geschwächt auf dem Boden und ihr könnt an der nächstgelegenen Wand von euch einen grünen Schalter betätigen. Schießt schnell mehrere Beams hintereinander oder einen aufgeladenen Charge Beam auf den Schalter bis er rot aufleuchtet und das Wasser wird etwas abgelassen.

Anschließend aktiviert ihr die Schalter, um das Wasser abzulassen. © Nintendo

Anschließend zieht ihr euch mit dem Grapple Beam an die Magnetfläche an der Decke heran und lasst euch zur anderen Seite des Raumes befördern. Dort gibt es einen zweiten Schalter, den ihr ebenfalls aktivieren müsst, um das gesamte Wasser aus dem Raum abzulassen. Ihr habt dafür nicht viel Zeit. Braucht ihr zu lange, lässt die Betäubung des Bosses nach.

3. Attackiert die Schwachstelle in seinem Inneren

Nun ist der Boss verwundbar: Sobald der Raum ohne Wasser ist, könnt ihr Drogygas richtige Schwachstelle angreifen – seinen verletzlichen Kern innerhalb der nun geöffneten Schutzhülle. Lasst so viele Missiles auf den Schwachpunkt hageln, wie ihr nur könnt.

Jetzt könnt ihr die wahre Schwachstelle von Drogyga angreifen. © Nintendo

Nutzt den Melee-Konter: Ihr habt nicht viel Zeit, um den richtigen Schwachpunkt des Bosses nach Ablassen des Wassers anzugreifen, aber euch begrüßt noch die Chance für den Melee-Konter. Nach kurzer Zeit erlangt Drogyga neue Energie und will euch mit seinem Tentakel einen Hieb versetzen. Bei diesem Hieb könnt ihr den Melee-Konter einsetzen. Gelingt euch das Timing und ihr sendet noch einen Schuss hinterher, aktiviert sich die Sequenz, in der ihr nochmals mehrere Extraladungen an Raketen in den Boss versenken könnt.

Dieses Prozedere der beiden Phasen wiederholt ihr nun einige Male und ihr habt diesen Boss besiegt. Schafft ihr es, die Melee-Konter erfolgreich einzusetzen, verkürzt ihr den Bossfight natürlich.