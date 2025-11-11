Mega-Steine einfacher sichern – Neue Rangkampf-Änderungen in Pokemon Legends

Pokemon Legends: Z-A hat kürzlich aufregende Änderungen für die kommende zweite Saison der Rangkämpfe angekündigt, die das Spielerlebnis für dich erheblich verbessern dürften. In der ersten Saison war es erforderlich, im Rang K aufzusteigen, um den Mega-Stein Delphoxnit zu erhalten. Diese Voraussetzung wird nun auf Rang S herabgesetzt, was den Zugang zu diesem begehrten Item erleichtert. Zudem kehrt der Greninjit, ein Mega-Stein aus der ersten Saison, als Belohnung für Rang Y zurück. Dies bietet dir eine zweite Chance, falls du ihn beim ersten Mal verpasst hast.

Neuerungen in den Rangkämpfen

Welche Anpassungen gibt es bei den Rangkämpfen? In Pokemon Legends: Z-A werden die Bedingungen für den Erhalt von Mega-Steinen vereinfacht. Die Rangkämpfe finden vom 5. bis 25. November 2025 statt, jeweils ab 10:00 PM Pacific, was 7:00 AM CET am folgenden Tag entspricht. Zusätzlich zu den Änderungen bei den Belohnungen wird verhindert, dass deine Punkte bei Niederlagen sinken. Dies sollte das Grinding weniger stressig machen und ein angenehmeres Spielerlebnis bieten.

Ein weiteres Highlight ist die Einführung von Anpassungen bei den Punktbelohnungen. So erhältst du unabhängig vom Ausgang eines Matches eine faire Belohnung, was den Kampfgeist stärken dürfte. Diese Änderungen sind Teil eines umfassenderen Plans, die Spielbalance zu verbessern und dir ein fesselndes Erlebnis zu bieten.

Technische Verbesserungen und Bugfixes

Welche technischen Probleme werden behoben? Neben den Änderungen an den Rangkämpfen plant das Team von Pokemon Legends: Z-A ein Update, das einige bekannte Probleme angeht. Ein bedeutendes Problem betrifft die Möglichkeit, dass das Spiel während bestimmter Nebenmissionen in einen Softlock-Zustand gerät, wenn sich der Tag-Nacht-Zyklus ändert, während ein Angriff ausgeführt wird. Dies soll im November-Update behoben werden.

Ein weiteres Problem, das angegangen wird, betrifft das Box-Management-System des Spiels. Wenn deine Pokemon-Boxen voll sind und du eine spezielle Nebenmission startest, kann es passieren, dass du keine neuen Pokemon mehr fangen kannst. Diese und andere technische Probleme sollen durch das kommende Update gelöst werden, um dir ein reibungsloses Spielerlebnis zu bieten.

Ausblick auf die Zukunft

Was können wir in Zukunft erwarten? Pokemon Legends: Z-A hat einen erfolgreichen Start hingelegt und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die geplanten Änderungen und Verbesserungen zeigen, dass das Entwicklerteam bestrebt ist, das Spielerlebnis zu optimieren. Mit dem im Februar 2026 geplanten DLC „Mega Dimension“ kannst du dich auf weitere Abenteuer freuen.

Die Änderungen in den Rangkämpfen und die geplanten Updates sind ein Hinweis darauf, dass Pokemon Legends: Z-A auch in Zukunft ein spannendes Erlebnis bieten wird. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Anpassungen und Inhalte das Spiel bereithält, um dich in der Welt von Pokemon zu fesseln.

Was hältst du von den geplanten Änderungen und dem kommenden Update? Teile deine Meinung in den Kommentaren!