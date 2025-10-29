Mega-Fennexis in Pokemon Legends: Saison 2 enthüllt neue Belohnungskämpfe

Nintendo hat kürzlich spannende Details zur zweiten Saison der Rangkämpfe in Pokemon Legends: Z-A bekannt gegeben. Diese Saison beginnt am 5. November 2025 um 19:00 Uhr CET und endet am 25. November 2025 um 18:59 Uhr CET. Die zweite Saison wird einige interessante Belohnungen bieten, darunter die Möglichkeit, einen Gegenstand zu erwerben, der benötigt wird, um Fennexis zu Mega-Fennexis zu entwickeln.

Die wichtigsten Details zur Saison 2

Welche Belohnungen erwarten dich in der Rangliste? Während der Saison haben alle, die Rang K erreichen, die Chance, Fennexisit zu erhalten – den Gegenstand, der es dir ermöglicht, Fennexis zu Mega-Fennexis zu entwickeln. Darüber hinaus gibt es für jede erreichte Stufe einzigartige Belohnungen. Rang A belohnt dich mit 3 Traumbälle, 1 Goldkronkorken, 3 Kronkorken, 3 Meisterungssamen und 1 Großes Nugget. Rang B bis E erhalten 2 Traumbälle, 1 Goldkronkorken, 2 Kronkorken, 2 Meisterungssamen und 2 Nuggets. Für Rang F bis K gibt es 1 Kronkorken, 1 Meisterungssamen und 2 Nuggets. Rang L bis R bietet 1 Meisterungssamen und 1 Nugget, während du für Rang S und darunter ein Nugget bekommst.

Teilnahme an den Rangkämpfen

Wie nimmst du an den Rangkämpfen teil? Um an den Rangkämpfen teilzunehmen, musst du das Spiel starten, die X-Taste drücken, „Link-Spiel“ auswählen und dann „Rangkämpfe“ anklicken. Alle beginnen auf Rang Z und können ihren Rang durch das Besiegen von Gegnern oder durch das Ausführen bestimmter Aktionen während des Kampfes erhöhen. Alle Pokémon aus dem Kalos-Pokédex mit den Nummern 001 bis 229 sind zur Nutzung berechtigt und werden automatisch auf Level 50 gesetzt, unabhängig von ihrem aktuellen Level.

Der Einfluss von Mega-Entwicklungen

Welche Rolle spielen Mega-Entwicklungen in der Saison? Die Möglichkeit, Fennexis zu Mega-Fennexis zu entwickeln, könnte einen erheblichen Einfluss auf die Strategien der Teilnehmer in der zweiten Saison haben. Mega-Entwicklungen sind seit ihrer Einführung in der sechsten Generation der Pokémon-Spiele ein beliebter Bestandteil und bieten nicht nur einen ästhetischen, sondern auch einen strategischen Vorteil im Kampf.

Die Welt von Pokemon Legends: Z-A

Was macht Pokemon Legends: Z-A besonders? Pokemon Legends: Z-A, das am 16. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, bietet eine einzigartige Kombination aus Echtzeit-Kampfsystem und der Möglichkeit, Lumiose City zu erkunden. Das Spiel hat sich in der ersten Woche nach Veröffentlichung über 5,8 Millionen Mal weltweit verkauft und wurde besonders für sein Kampfsystem gelobt, obwohl einige Kritiker die Begrenzungen des Stadt-Settings bemängelten.

Die zweite Saison der Rangkämpfe bietet eine hervorragende Gelegenheit, die Beliebtheit des Spiels zu steigern, indem sie neue Herausforderungen und wertvolle Belohnungen einführt.