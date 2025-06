Mecha Break Start im Juli auf Steam – Voll kompatibel mit dem Steam Deck

Die Veröffentlichung von Mecha Break steht kurz bevor, und es verspricht, das erste große Steam-Spiel im Juli 2025 zu werden. Am 2. Juli wird das Spiel von Amazing Seasun Games offiziell veröffentlicht und ist bereits als Steam Deck Verified ausgezeichnet. Dies bedeutet, dass das Spiel vollständig auf dem Steam Deck spielbar ist, ohne dass du Einstellungen konfigurieren musst. Das garantiert dir ein reibungsloses Spielerlebnis auf dem Handheld-Gerät von Valve.

Was macht Mecha Break besonders?

Warum ist Mecha Break so gefragt? Mecha Break fängt die Aufmerksamkeit der Gaming-Community durch seine spannende Handlung und das dynamische Gameplay ein. Das Spiel spielt in einer alternativen Welt, in der die Entdeckung des Minerals Corite nach einer virtuellen Katastrophe im Jahr 2082 zur Lösung der Energiekrise der Erde führte. Jedoch birgt die Nutzung von Corite auch erhebliche Risiken, da es hochinfektiös und pathogen ist. Nur Mechs können in den stark kontaminierten Zonen operieren, was die Spieler dazu zwingt, in die Rolle von Mech-Piloten zu schlüpfen, um die Wahrheit hinter dieser Welt zu entdecken.

Mecha Break weist verschiedene Spielmodi auf, die sich auf Teamkoordination in Gefechten oder das Erreichen spezifischer Ziele konzentrieren. Du kannst aus mehreren Mech-Rollen in fünf Klassen wählen, darunter Angreifer, Verteidiger und Unterstützer, die jeweils einzigartige Spielstile bieten. Das Spiel erreichte bereits in der offenen Beta im Februar 2025 über 300.000 gleichzeitige Spieler auf Steam.

Die Faszination des Steam Deck

Was ist das Besondere am Steam Deck? Das Steam Deck von Valve ist ein Handheld-Gaming-Computer, der darauf ausgelegt ist, einen Großteil der auf der Steam-Plattform verfügbaren Spiele auszuführen. Seit seiner Veröffentlichung im Februar 2022 hat das Gerät aufgrund seiner Vielseitigkeit und der Unterstützung sowohl nativer Linux-Spiele als auch solcher, die über Proton laufen, große Aufmerksamkeit erregt. Das Steam Deck hat zahlreiche Revisionen durchlaufen, darunter Modelle mit OLED-Bildschirmen, und es hat den Markt für tragbares Gaming maßgeblich beeinflusst.

Die Bezeichnung Steam Deck Verified ist eine Auszeichnung, die Spielen vorbehalten ist, die auf dem Steam Deck ohne Probleme laufen. Das bedeutet, dass du direkt in die Action eintauchen kannst, ohne erst mühsam an den Einstellungen herumzuschrauben. Für Mecha Break, das als Steam Deck Verified gilt, bedeutet das, dass es optimal auf dem Handheld-Gerät läuft, was viele Spieler erfreuen wird.

Noch mehr über Amazing Seasun Games

Wer steckt hinter Mecha Break? Amazing Seasun Games, ein Tochterunternehmen von Kingsoft, hat sich mit Mecha Break bereits einen Namen gemacht. Das Spiel wurde erstmals bei den Game Awards 2023 angekündigt und ist das zweite Steam-Spiel des Studios nach Snowbreak: Containment Zone im Jahr 2023. Mecha Break wird wie sein Vorgänger als Free-to-Play-Titel veröffentlicht, allerdings scheint es aufgrund der Vorfreude und der positiven Beta-Zahlen weit populärer zu werden.

Die offizielle Beschreibung des Spiels lädt dich ein, Teil der Organisation S.H.A.D.O.W. zu werden, um mit drittgenerierten BREAK Strikern die Geheimnisse von Corite zu lüften und für die Zukunft zu kämpfen. Du kannst zwischen verschiedenen Mecha-Klassen wie Angriff, Nahkampf, Scharfschütze, Aufklärung oder Unterstützung wählen und in rasanten Spielmodi wie Ace Arena (3v3), Operation VERGE (6v6) und Operation STORM (PvPvE) antreten.

Was hältst du von Mecha Break als neuem Vorreiter auf Steam und der Kompatibilität mit dem Steam Deck? Teile deine Meinung in den Kommentaren!