Marvel’s Spider-Man kehrt zurück zu PS Plus Extra im August 2025

Die Auswahl an neuen Spielen für PlayStation Plus Extra und Premium im August 2025 bietet eine spannende Mischung aus Klassikern und neuen Erlebnissen. Einige dieser Titel sind bereits bekannte Hits, während andere erstmals auf der Plattform erscheinen. Besonders hervorzuheben sind zwei PS1-Klassiker, die exklusiv für Premium-Abonnenten verfügbar sind, sowie ein brandneues Abenteuer eines bekannten Indie-Entwicklers.

Die Rückkehr von Marvel’s Spider-Man

Was macht Marvel’s Spider-Man so besonders? Marvel’s Spider-Man kehrt nach seiner Entfernung im Jahr 2023 endlich zur PlayStation Plus Extra-Bibliothek zurück. Das Spiel von Insomniac Games bietet eine originelle Geschichte, die sich um den ikonischen Superhelden Peter Parker rankt. Mit einem Fokus auf die persönliche Entwicklung von Peter und seinem Alter Ego Spider-Man, wird eine fesselnde Erzählung geschaffen, die an die besten Superheldenfilme erinnert.

Besonders das Schwingen durch die Häuserschluchten von New York City ist ein Highlight des Spiels, das in Kombination mit dem dynamischen Kampfsystem für ein unvergessliches Spielerlebnis sorgt. Marvel’s Spider-Man bleibt eines der besten Superheldenspiele aller Zeiten und ist ein Muss für jeden Abonnenten.

Einige der besten alten und neuen Spiele

Warum lohnt sich PlayStation Plus im August 2025 besonders? Die Liste der Spiele, die im August 2025 für PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar sind, bietet eine beeindruckende Vielfalt. Von Resident Evil 3 bis zu neuen Titeln wie Sword of the Sea, das von den Machern von Journey entwickelt wurde, gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken. Auch die Rückkehr von Resident Evil 2 sorgt für spannende Horror-Momente.

Jedes dieser Spiele bringt seine eigenen Besonderheiten mit sich, sei es durch innovative Spielmechaniken oder packende Geschichten. Besonders hervorzuheben ist Sword of the Sea, das mit atemberaubenden Landschaften und einem einzigartigen Snowboarding-Mechanismus beeindruckt.

Die besten Retro-Erlebnisse für Premium-Abonnenten

Welche Klassiker sind nur für Premium-Abonnenten verfügbar? Exklusiv für die Premium-Abonnenten gibt es zwei PS1-Klassiker, die den Charme der alten Tage zurückbringen. Diese Titel sind ein Muss für alle, die die Anfänge der Videospielgeschichte miterleben oder erneut erleben möchten. Die Möglichkeit, solche Klassiker mit modernen Features wie verbesserter Grafik und neuen Speicheroptionen zu spielen, bietet ein nostalgisches Spielerlebnis in einem neuen Gewand.

Indie-Highlights und neue Abenteuer

Welche neuen Indie-Spiele sind im Angebot? Ein besonderes Highlight ist das narrative Abenteuer Harold Halibut, das mit einem einzigartigen Stop-Motion-Stil und einer tiefgründigen Geschichte überzeugt. Diese Art von Spiel zeigt, wie kreativ und vielfältig das Medium Videospiel sein kann. Ebenso beeindruckend ist Indika, ein narratives Abenteuer in einem alternativen Russland, das sich mit komplexen Themen wie Religion und Moral auseinandersetzt.

Diese Spiele bieten eine erfrischende Abwechslung zu den großen Blockbustern und sind ein Beweis für die Kreativität und das Engagement der Indie-Entwickler.

Welche der neuen Titel erwecken dein Interesse? Teile deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren mit uns!