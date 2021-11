Vor wenigen Tagen erschien mit Marvel’s Guardians of the Galaxy das neueste Superhelden-Abenteuer aus dem Hause Square Enix. Bereits vorab bekräftigten die Verantwortlichen des Entwicklerstudios Eidos Montreal, ihr neues Action-Adventure werde ein reines Singleplayer-Spiel werden. Solltet ihr Bedenken haben, die Spielzeit könnte womöglich zu kurz ausfallen, wollen wir euch nachfolgend verraten, wie lange ihr für den Titel circa einplanen könnt.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Wie umfangreich ist die Story?

Beginnen wir mit der Geschichte des Spiels: In der Rolle von Peter Quill aka Star-Lord reist ihr gemeinsam mit eurem Team, den Wächtern der Galaxie, auf verschiedene Planeten. Nachdem ihr einen Auftrag gehörig in den Sand gesetzt habt, befindet ihr euch schon bald mitten in einem gewaltigen Konflikt wieder und müsst beweisen, dass ihr wahre Helden sein könnt. Das ist allerdings schwieriger als gedacht und verlangt nach einem echten Team!

Eines der insgesamt 16 Kapitel hat meistens einen Umfang von circa 45 bis 90 Minuten, wobei es hier natürlich auch auf euren Spielstil ankommt. Das Game legt einen großen Wert auf Dialoge und die Entwicklung der Beziehung seiner Charaktere. Wenn ihr euch die gut geschriebenen Dialoge anhört und euch in den Arealen ein bisschen umseht, dürftet ihr nur für den Abschluss der Story alleine voraussichtlich ungefähr 16 bis 18 Stunden benötigen.

Apropos Dialoge: Es gibt mehrere versteckte Gespräche, die ihr freischalten könnt, indem ihr in den Levels bestimmte Objekte findet. In diesen Konversationen erfahrt ihr mehr über die Hintergrundgeschichte dieses Universums und der Charaktere. Große Vorkenntnisse benötigt ihr zum Verständnis übrigens nicht, denn „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erzählt eine Originalhandlung. Wollt ihr alle Sammelobjekte finden, um so alle Dialoge und zusätzliche Outfits freizuschalten, könnt ihr wohl noch zwei bis drei Stunden hinzurechnen.

Mit „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erwartet euch ein lineares Abenteuer © 2021 Marvel/Square Enix

Doch auch dann muss euer Abenteuer noch nicht vorbei sein. Es gibt, bis auf eine Ausnahme, zwar keine großen erkundbaren Areale und auch keine Nebenmissionen, doch dafür könnt ihr Star-Lord und die übrigen Wächter verbessern. Außerdem warten noch mehrere Trophäen darauf, freigeschaltet zu werden. Abhängig von euren Entscheidungen kann es sein, dass dafür mehr als ein Spieldurchlauf nötig sein wird. Auch dies dürfte dann nochmal zwei bis drei weitere Stunden eurer Zeit in Anspruch nehmen.

Insgesamt kommen wir damit auf eine Spielzeit von 16 bis 24 Stunden, abhängig von eurem Spielstil und eurem Wunsch, die 100 Prozent Fortschritt sowie sämtliche Trophäen zu ergattern. Danach könnt ihr „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ übrigens nochmal spielen, denn nach dem ersten Abschluss der Story wartet der New Game Plus-Modus auf euch, in den ihr all eure zuvor freigeschalteten Fähigkeiten mitnehmen könnt. Außerdem gibt euch das die Gelegenheit, zu erfahren, wie sich die Handlung entwickelt hätte, wenn ihr andere Entscheidungen getroffen hättet.

In das Spiel könnt ihr gut und gerne über 20 Stunden investieren © 2021 Marvel/Square Enix

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ ist seit dem 26. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und den PC erhältlich.