Marvel kündigte im Rahmen des Disney+ Days am Wochenende eine Fülle an neuen Serien aus dem Marvel Cinematic Universe für Disney Plus an. Auf eine bestimmte Ankündigung haben die Fans mit Hochspannung gewartet und sie wurden nicht enttäuscht: „Agatha: House of Harkness“ kommt!

Das Spin-off zu WandaVision rückt Publikumsliebling Kathryn Hahn als Hexe Agatha Harkness ins Zentrum der neuen Marvel-Serie. Umgesetzt wird die neue MCU-Serie von „WandaVision“-Autorin Jac Schaeffer persönlich, gemeinsam mit Marvel-Chef Kevin Feige.

Erste Story-Details: Wer ist Agatha Harkness?

Die neugierige und ziemlich schrullige Nachbarin Agnes (Kathryn Hahn) in der Serie „WandaVision“ ist nicht ganz so harmlos, wie es scheint. Wer die Serie gesehen hat, weiß, dass hinter Agnes niemand Geringeres als die Hexe Agatha Harkness steckt, die von Wanda Maximoff per Gedankenkontrolle dazu gezwungen wird.

Die Hexe Agatha Harkness hatte in den Comics ihren ersten Auftritt in den „Fantastic Four“-Comics zu Beginn der 1970er-Jahren.

Dabei handelt es sich um eine Jahrhunderte alte und mächtige Hexe, die zur Mentorin von Wanda Maximoff wird. Im Gegensatz zur Serie stellt Agatha Harkness in den Comics keinen Bösewicht dar, sondern kümmert sich zunächst als Nanny um die Kinder von Reed Richards und Susan Storm und unterstützt später auch die Avengers im Kampf gegen Schurken und Bösewichte.

Zudem hilft Hexe Agatha der Superheldin dabei, mit ihren Kräften umzugehen und führt sie in die echte Magie ein. Außerdem steht sie Wanda/Scarlet Witch unterstützend zur Seite, indem sie ihre Erinnerung an die Existenz ihrer beiden Kinder Billy und Tommy löscht, um sie vor einem Trauma zu schützen.

Kathryn Hahn als Hexe Agatha in WandaVision © Marvel Studios

Über die Handlung des Spin-offs „Agatha: House of Harkness“ wird noch nicht viel verraten. Fest steht jedoch, dass Agatha als einer der mächtigsten Hexen ins MCU Einzug hält. Gleichzeitig nimmt Wanda im nächsten Kinofilm „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ mit Benedict Cumberbatch einen wichtigen Part ein. Gleichzeitig liefert Vision-Darsteller Paul Bettany bei der Ankündigung der neuen Marvel-Serie einen Hinweis darauf, dass er wohl als White Vision in welcher Form auch immer in der Serie involviert ist. Viel mehr ist noch nicht bekannt.

Erste Besetzung zu „Agatha: House of Harkness“:

Bislang steht nur fest, dass Publikumsliebling Kathryn Hahn erneut in ihre Rolle als Agnes aka Hexe Agatha Harkness schlüpfen wird. Wer sonst noch alles mitspielen wird, ist noch geheim. Man darf aber davon ausgehen, dass es vielleicht doch ein Wiedersehen mit Elizabeth Olsen als Wanda und Paul Bettany als Vision geben wird.

Weitere Marvel-Serie auf Disney Plus

Im Rahmen des Disney+ Days dürfen sich Marvel-Fans auf eine Fülle weiterer MCU-Serien freuen. Die Liste der geplanten Serien sieht wie folgt aus:

Ms. Marvel

She-Hulk

Moon Knight

X-Men ’97

Secret Invasion

Ironheart

Armor Wars

I Am Groot

Hawkeye-Spin-off Echo

Spider-Man: Freshman Year

Marvel Zombies als Spin-off zu What If…?