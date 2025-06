Mario Kart World im TEST – Spaßiger Partykracher zum Launch der Nintendo Switch 2

Nintendo hat sich dazu entschieden, zeitgleich mit der Nintendo Switch 2 ein neues Mario Kart-Spiel zu veröffentlichen. Mario Kart World dient als großer Systemseller. Aber ist das Spiel jetzt wirklich der Kracher, den man sich zum Start einer neuen Nintendo-Konsole wünschen würde?

Wir haben uns Mario Kart World im Detail angesehen und so viel vorab: Es kracht nur so an allen Ecken und Kanten! Ab gehts mit unserem Test, samt Fazit und Wertung.

Was ist neu in Mario Kart World?

Alter Modus, neuer Modus

In Mario Kart World gibt es erstmals eine offene und nahtlos verbundene Welt. Man könnte auch von einer Open World sprechen, was heutzutage zwar keine positive Marketingfloskel mehr ist und doch ist recht passend. Denn im freien Modus fährst du durch eine offene Welt – doch dazu später noch etwas mehr.

Die neuen Strecken sind über eine Weltkarte miteinander verbunden! © Nintendo/PlayCentral.de

Erstmal ist wichtig, dass alle Rennstrecken auf einer großen und zusammenhängenden Weltkarte miteinander verbunden sind.

Das führt zu einer spannenden Neuerung im klassischen Grand-Prix-Modus: Es gibt immer noch vier Karten pro Cup. Doch diese sind jetzt durch Etappen verbunden – sie führen durch die offene Welt. Ich fahre also von einem Rennkurs zum nächsten und das innerhalb des Cups. Und das hat den großen Vorteil, dass die einzelnen Kurse viel abwechslungsreicher gestaltet wurden. Das ist ein sehr großer Pluspunkt am neuen Mario Kart!

Die Strecken führen über einen langen Abschnitt zum nächsten Rennkurs. © Nintendo/PlayCentral.de

Dazu kommt ein Battle-Royale-ähnlicher Modus namens Knockout Tour, bei dem die Fahrer an bestimmten Checkpoints ausscheiden, bis am Ende nur noch vier übrig sind. Nintendo testet hier ein eigenes Battle Royale, was in der Praxis gut in den schnellen und verrückten Charakter eines Mario Karts passt.

Fahrer, Futter & Kostüme

Bei den Fahrern hat sich auch einiges getan. Es gibt jetzt 24x Rennfahrer im Grand-Prix, die zeitgleich gegeneinander antreten. Bei Mario Kart 8 Deluxe waren das noch 12.

Und was auf den ersten Blick wie ein großes Durcheinander aussieht, ergibt in der Praxis durchaus Sinn. Denn das kann den Spaßfaktor aufs Doppelte anheben. Es können einfach viel mehr lustige Situationen oder Ärgernisse durch die vielen Fahrer entstehen. Langeweile ist hier fehl am Platz – es passiert immer etwas Unvorhersehbares!

Ein schicker Yoshi. © Nintendo/PlayCentral.de

Die neuen Outfits erweitern die Charaktere sinnvoll: Es gibt über 50x Charaktere und sie haben neuerdings sogar unterschiedliche Outfits, die du während einer Runde über einen Snack freischalten kannst. An Straßenrändern gibt es sogenannte „Dash Food“-Power-ups, die neue Kostüme freischalten.

So bekommen die alteingesessenen Charaktere ein schickes neues Antlitz und für Abwechslung ist gesorgt. Es gibt insgesamt über 100x Kostüme (z. B. Peach oder Bowser als Biker).

Biker Bowser macht ’ne gute Figur! © Nintendo/PlayCentral.de

Neue Features: Fahrtechniken und Rewind

In Sachen Features gibt es ebenfalls ein paar Upgrades. Schau mal hier in die kleine Übersicht!

Wall Riding & Rail Grinding : Du kannst jetzt Wände hochfahren oder sogar an Schienen entlangrasen, was für neue Abkürzungen und spannende Wendungen während der Rennen sorgt!

: Du kannst jetzt Wände hochfahren oder sogar an Schienen entlangrasen, was für neue Abkürzungen und spannende Wendungen während der Rennen sorgt! Mehrfachsprünge : Mit den Mehrfachsprüngen kannst du jetzt im Rennen mehrfach auf die Sprungtaste (Driften) drücken, um ganz neue Höhenvorteile zu erzielen.

: Mit den Mehrfachsprüngen kannst du jetzt im Rennen mehrfach auf die Sprungtaste (Driften) drücken, um ganz neue Höhenvorteile zu erzielen. Rewind im Offline-Modus: Fehler korrigieren oder Items taktisch umgehen, das geht mit der neuen Rewind-Funktion – drück einfach auf den Steuerkreuz-Nach-unten-Knopf .

Fehler korrigieren oder Items taktisch umgehen, das geht mit der neuen Rewind-Funktion – drück einfach auf den Steuerkreuz-Nach-unten-Knopf . Rewind im Online-Modus: Hier ist diese Funktion deaktiviert, um die Fairness zu wahren. Hier wird nicht geschummelt!

Grinden wie Tony Hawk! Nur eben mit dem Kart. © Nintendo/PlayCentral.de

Neue Charaktere & Grafik-Stil

Neben den bekannten und legendären „Mario Kart“-Charakteren wie Mario, Luigi, Peach, Toad oder DK gibt es erstmals viele neue spielbare Gegner wie die Piranha-Pflanze, Schneemann, Pinguin und noch viele mehr – die meisten waren vorher nur als Hindernisse da.

Ich persönlich kann diesen Charakteren zwar noch nicht allzu viel abverlangen, kann aber auch verstehen, dass das zum Charme eines Mario Karts passt, wenn auf einmal eine Kuh an dir vorbeifährt. Das ist schon recht ulkig.

Wer hat Lust mit Schneemann zu spielen? © Nintendo/PlayCentral.de

Das passt auch alles zum Grafikstil, der dank der neuen Technik so lebendig wie nie zu zuvor wirkt. Der Stil ist teilweise von 2D-Illustrationen inspiriert und wirkt sehr „bouncy“ wie ausdrucksstark. Das gefällt mir sehr gut!

Die neuen Items sind der Kracher

Spaß machen vor allem die neuen Items: Für lustige und erlebnisreiche Runden sorgen die neuen Items, die es zuvor noch nicht gab. Hier ist ein kleiner Überblick über die Items, die es in Mario Kart World gibt. Nintendo bringt hier ein paar gute Ideen ein und für eine Extraportion an Spaß ist gesorgt.

Eisblume

Wirft mehrere Eisbälle, die Gegner kurz einfrieren und spinnen lassen.

Wirft mehrere Eisbälle, die Gegner kurz einfrieren und spinnen lassen. Hammer

Hammer sind Wurfobjekte in Bogenform, die auf der Strecke landen bleiben und bei Kontakt spinnen – perfekt, um Wege zu blockieren.

Hammer sind Wurfobjekte in Bogenform, die auf der Strecke landen bleiben und bei Kontakt spinnen – perfekt, um Wege zu blockieren. Münzpanzer

Eine goldene Schale, die beim Abschuss eine Spur aus Münzen hinterlässt – du und andere können sie für Münz-Boosts aufsammeln.

Der neue Münzpanzer gibt ohne Ende wertvoller Münzen! © Nintendo/PlayCentral.de

Fragezeichen-Block

Spawnt bei Betätigung diverse Münzen für den Münzen-Boost.

Spawnt bei Betätigung diverse Münzen für den Münzen-Boost. Kamek

Ruft den Magikoopa herbei, der Gegner in verschiedene Kreaturen verwandelt. Wer ist wer? Bei bisher nicht freigeschalteten Figuren erhält man sie dann als neue Charaktere!

Ruft den Magikoopa herbei, der Gegner in verschiedene Kreaturen verwandelt. Wer ist wer? Bei bisher nicht freigeschalteten Figuren erhält man sie dann als neue Charaktere! Dash Food

Food‑Boost + Fähigkeit bewirkt neue Kostüme freischalten, wenn man als Charakter noch nicht alle Outfits hat – z. B. Burger, Pizza, Sushi, Snacks in vielen Varianten.

Kostüme wechseln und freischalten! Das boostende Essen macht es möglich. © Nintendo/PlayCentral.de

Freie Welt erkunden, aber mit Fragezeichen

Nun kommen wir zur großen Weltkarte. Nintendo hat in Mario Kart World im Rahmen der neu integrierten Open World einen ganz nagelneuen Spielmodus integriert: Das Erkunden in der freien Welt.

Hier heißt es jetzt: Erkunden, Missionen erfüllen (z. B. „durch Ringe fahren“), Sammelobjekte suchen und sogar Fotos machen.

Doch anders als der große Grand Prix funktioniert dieser Modus offline, ein Split-screen-Modus für mehrere Spieler ist (zumindest vorerst) noch nicht verfügbar.

Die Welt ist bunt, aber sehr inhaltsleer. © Nintendo/PlayCentral.de

Warum lässt das freie Erkunden zu wünschen übrig? Aktuell wirkt der Modus noch recht witzlos, da am Ende einfach die Möglichkeiten wie in einem GTA Online fehlen. Ich verstehe, dass das ein Neuanfang für Mario Kart sein kann, das Spiel neuartig in einer freien Online-Umgebung zu erleben. Aber ohne echte Inhalte wie das Starten von Runden direkt aus der Open World heraus macht das auch nur wenig Sinn.

Es gibt aktuell noch zu wenig Anlaufstellen für unterhaltsame Momente in der offenen Welt. Es ist zum Beispiel nicht mal möglich, aus dem Kart zu steigen und die Welt außerhalb des Karts zu erkunden. Hier sollte sich Nintendo ein Beispiel an Forza Horizon oder GTA Online nehmen, die um einiges mehr an Möglichkeiten in den offenen Welten bieten.

Immerhin ist die Welt sehr bunt und abwechslungsreich. Sieh sie dir beim freien Fahren in Ruhe an! © Nintendo/PlayCentral.de

In Zukunft wird Nintendo hier sicher noch die eine oder andere Neuerung verbauen, um das Ganze mit der frei erkundbaren Welt noch viel lebhafter zu gestalten. Aktuell ist das leider noch nicht der Fall. Alles wirkt wie eine Beta-Version einer Zukunftsvision, weshalb der Modus auch in der untersten (fast unsichtbaren) Ecke des Startbildschirms verfrachtet wurde.

Es bleibt spannend, wie weit Nintendo diese Idee in der Zukunft vorantreiben wird.

Startet Mario Kart World einen erfolgreichen Angriff auf GTA Online? Wohl eher nicht. Aber die anderen alten wie neuen Modi ergeben durchaus Sinn. Die alten Modi machen Spaß wie eh und je und die neuen Spielmöglichkeiten wie die Knock-out-Runden sind eine sinnvolle Ergänzung zum großen Ganzen des Partykrachers Mario Kart.

Deshalb kann ich das neue Mario Kart World auch bedingungslos empfehlen. Es ist trotz kleinerer Enttäuschungen das beste Mario Kart, das ich bis jetzt gespielt habe.

Award-Wertung

✅ Pro

Neue offene Welt : Nahtlos verbundene Strecken mit Übergängen zwischen den Rennen.

: Nahtlos verbundene Strecken mit Übergängen zwischen den Rennen. Knockout-Modus : Battle-Royale-Variante bringt frischen Wind ins Renngeschehen.

: Battle-Royale-Variante bringt frischen Wind ins Renngeschehen. 24 Fahrer gleichzeitig : Doppelt so viele wie früher, sorgt für mehr Action und Chaos.

: Doppelt so viele wie früher, sorgt für mehr Action und Chaos. Über 50 Charaktere + 100 Kostüme : Große Vielfalt, visuelle Abwechslung durch „Dash Food“-Power-Ups.

: Große Vielfalt, visuelle Abwechslung durch „Dash Food“-Power-Ups. Neue Fahrtechniken : Wall Riding, Rail Grinding, Mehrfachsprünge – mehr Dynamik & neue Streckenrouten.

: Wall Riding, Rail Grinding, Mehrfachsprünge – mehr Dynamik & neue Streckenrouten. Neue Charaktere : Viele ehemalige Gegner jetzt als fahrbare Figuren, origineller Cast.

: Viele ehemalige Gegner jetzt als fahrbare Figuren, origineller Cast. Spaßige neue Items : Kreative Power-ups wie Münzpanzer, Kamek, Hammer etc.

: Kreative Power-ups wie Münzpanzer, Kamek, Hammer etc. Solider Grand-Prix-Modus : Klassisch, aber clever erweitert durch Weltstruktur.

: Klassisch, aber clever erweitert durch Weltstruktur. Bestes Mario Kart: Spielspaß trotz kleiner Schwächen überragend.

❌ Kontra

Offene Welt wirkt im freien Fahren unfertig : Wenige Aktivitäten, wenig Interaktion, keine Fußwege – eher „Beta“.

: Wenige Aktivitäten, wenig Interaktion, keine Fußwege – eher „Beta“. Wenig Nutzen im freien Modus : Fehlende GTA-ähnliche Features machen Erkundung langweilig.

: Fehlende GTA-ähnliche Features machen Erkundung langweilig. Neue Charaktere wirken teils beliebig : Kuh oder Pinguin als Fahrer polarisieren immerhin.

: Kuh oder Pinguin als Fahrer polarisieren immerhin. Freie Welt schwer erreichbar im Menü: Versteckt, wirkt dadurch wie Nebensache.

Fazit von Ben Brüninghaus

Mario Kart World ist mehr als nur ein weiteres Upgrade – es ist ein echter Neustart für die Reihe. Mit einer nahtlos verbundenen Welt, innovativen Fahrtechniken wie Wall Riding oder Mehrfachsprüngen und einem brandneuen Knockout-Modus bringt das Spiel frischen Wind in bewährte Strukturen. Die Zahl der Fahrer wurde verdoppelt, es gibt über 50 Charaktere mit mehr als 100 freischaltbaren Kostümen, und die neuen Items sorgen für jede Menge Chaos und Lacher.

Auch grafisch zeigt sich Mario Kart World in Bestform: Der ausdrucksstarke Stil passt hervorragend zur überdrehten Action auf der Strecke. Besonders hervorzuheben ist die zu Mario passende Grafik, die dank der Nintendo Switch 2 im besten Glanz erstrahlt.

Doch nicht alles zündet sofort: Die freie Welt wirkt derzeit noch leer und unausgereift. Es fehlt die echte und sinnvolle Interaktion, was das Erkunden schnell belanglos macht – es ist eben noch mehr Vision als ein fertiges Feature.

Trotzdem überwiegt klar der positive Eindruck: Mario Kart World macht enorm viel Spaß, bringt echte Neuerungen und fühlt sich wie ein würdiger Systemseller zum Start der Nintendo Switch 2 an. Es ist – trotz kleiner Schwächen – das bislang beste Mario Kart und das will schon was heißen!