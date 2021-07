Mario Golf Super Rush: Alle Charaktere samt Special-Shots und Special-Sprints (Guide)

Mario Golf Super Rush ist jetzt für Nintendo Switch erschienen und lädt zu spaßigen Matches auf dem Grün ein. Im neuesten Ableger für Nintendo Switch könnt ihr euch bei klassischem Golf messen oder tobt euch bei den rasanten Modi Speed Golf oder Battle Golf aus. Ihr habt dabei die Wahl aus insgesamt 16 Charakteren aus dem Pilz-Königreich sowie Miis. Einige Charaktere geben sich sogar erstmals die Ehre in einem „Mario Golf“-Game: Football-Chuck, Pauline und König Bob-Omb.

Dieser Guide zeigt euch alle spielbaren Charaktere in „Mario Golf Super Rush“ sowie ihre Spezialschläge und Spezial-Sprints!

Mario Golf Super Rush: Special-Shots und Special-Sprints

Was ist ein Spezialschlag? Im Match lädt sich die Superschlag-Anzeige nach und nach auf. Ist sie voll aufgeladen, könnt ihr vor einem Abschlag den Spezialschlag aktivieren. Dabei handelt es sich um einen besonders starken und präzisen Schlag, der euch sogar mit speziellen Effekten einen Vorteil verschaffen kann. Ihr aktiviert den Spezialschlag, in dem ihr die L-Taste drückt, wenn ihr mit dem Abschlag dran seid.

Was ist ein Spezial-Sprint? Der Spezial-Sprint kann beim Speed-Golf und Battle-Golf eingesetzt werden. Nach dem Abschlag rennt ihr so schnell wie möglich zum Landepunkt eures Balls, um ihn erneut schlagen zu können. Dabei könnt ihr normal laufen oder mit der B-Taste sprinten. Das alles verbraucht Ausdauer, also achtet immer auf eure Ausdaueranzeige. Befindet sich die Ausdaueranzeige noch im grünen Bereich, könnt ihr mit der L-Taste einen Spezialsprint einsetzen. Dadurch macht ihr einen großen Schub nach vorne und könnt sogar Gegner aus dem Gleichgewicht bringen.

Mario

Spezialschlag: Superstern-Schlag

Schleudert bei Aufprall Bälle weg.

Spezial-Sprint: Supersprungsprint

Springt rutscht, bringt andere Charaktere aus dem Gleichgewicht.

Luigi

Spezialschlag: Eisblumenfrierer

Gefriert Untergrund.

Spezial-Sprint: Eislauf-Sprint

Iceskating über den Kurs. Hinterlässt eine Eisspur hinter sich, auf der andere Charaktere ausrutschen.

Peach

Spezialschlag: Spiralenstinger

Schleudert im Flug Bälle weg.

Spezial-Sprint: Gymnastikband-Sprint

Springt und dreht sich mit einem Gymnastikband, bringt andere Charaktere aus dem Gleichgewicht.

Toad

Spezialschlag: Megaball-Knaller

Schleudert bei Aufprall Bälle weg.

Spezial-Sprint: Purzel-Sprint

Schlägt Purzelbäume, bringt andere Charakrtere bei Aufprall aus dem Gleichgewicht.

Wario

Spezialschlag: Blitzball

Behindert andere mit Blitzschlag.

Spezial-Sprint: Golftaschen-Burner

Seine Golftasche fungiert als Jetpack und schießt Wario nach vorn, bringt andere Charaktere aus dem Gleichgewicht.

Yoshi

Spezialschlag: Ei-Zwei-Drei

Verwandelt bei Aufprall Bälle in Eier.

Spezial-Sprint: Ei-Speed

Läuft auf einem riesigem Ei, kann über andere Charaktere rollen.

Bowser

Spezialschlag: Meteorschlag

Schleudert bei Aufprall Bälle weg.

Spezial-Sprint: Feuerspucker-Sprint

Springt nach vorne und speit Feuer auf andere Charaktere.

Donkey Kong

Spezialschlag: Einschlagskracher

Schleudert bei Aufprall Bälle weg.

Spezial-Sprint: Salto-Sprint

Springt und rollt über den Rasen.

Daisy

Spezialschlag: Blütenschlag

Schleudert bei Aufprall Bälle weg.

Spezial-Sprint: Schlägerwirbel-Sprint

Rennt, springt und dreht sich in der Luft, bringt andere Spieler bei Aufprall aus dem Gleichgewicht.

Bowser Jr.

Spezialschlag: Qualmball

Erzeugt bei Aufprall Rauch.

Spezial-Sprint: Kugelwilli-Sprint

Surft auf einem Kugelwilli.

Buu Huu

Spezialschlag: Spukstreich

Sucht gegnerische Bälle heim.

Spezial-Sprint: Karussell-Sprint

Ruft weitere Buu Huus, um Gegner heimzusuchen.

Waluigi

Spezialschlag: Langstinger

Schleudert im Flug Bälle weg.

Spezial-Sprint: Eistanz-Sprint

Dreht Pirouetten wie beim Eistanz.

König Bob-Omb

Spezialschlag: Königsbomber

Verteilt bei Aufprall Bomben.

Spezial-Sprint: Majestätensprint

Lässt sich von vielen Bob-Ombs tragen, kann andere Charaktere anrempeln.

Pauline

Spezialschlag: Superstar-Swing

Schleudert im Flug Bälle weg.

Spezial-Sprint: Festival-Sprint

Rennt und bringt andere Charaktere aus dem Gleichgewicht.

Football-Chuck

Spezialschlag: Brachialstinger

Schleudert im Flug Bälle weg.

Spezial-Sprint: Touchdown-Sprint

Rennt wie beim Football, kann andere Charaktere aus dem Gleichgewicht bringen.

Rosalina

Spezialschlag: Sternenschweif-Schlag

Verwandelt Bälle in Sternenteile.

Spezial-Sprint: Luma-Sprint

Ruft zwei Lumas, kann andere Charaktere aus dem Gleichgewicht bringen.

Mii-Charakter

Spezialschlag: Ultra-Stinger

Schleudert im Flug Bälle weg.

Spezial-Sprint: Ultra-Sprint

Rennt wie ein Verrückter, kann andere Charaktere aus dem Gleichgewicht bringen.