Mantis-Anzug & Schiff Razorleaf in Starfield erhalten – So löst ihr das Code-Rätsel

In Starfield könnt ihr recht früh im Spiel an das Schiff Razorleaf sowie den legendären Mantis-Anzug gelangen. Erst einmal müsst ihr aber die dazugehörige Nebenquest Mantis starten und in deren Verlauf ein kniffliges Code-Rätsel lösen. Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr bei dieser Mission am besten vorgehen solltet.

So startet ihr die Mantis Quest

Die Mantis-Quest in „Starfield“ lässt sich nur durch das Lesen einer bestimmten Notiz starten.

Dabei entscheidet der Zufall, wo genau euch dieses Stück Papier in die Hände fällt. Denn ihr erhaltet die Notiz als zufälligen Loot bei Spacer-Gegnern.

Habt ihr aber bereits einige Stunden in dem Titel verbracht und dabei fleißig sämtliche erledigten Gegner geplündert, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ihr die Notiz „Geheimer Außenposten“ bereits in eurem Inventar unter „Notizen“ besitzt.

Sobald ihr die Notiz geöffnet habt, gibt es den ersten Hinweis darauf, wo sich der Mantis-Anzug sowie das Schiff Razorleaf befinden.

Mit dieser Nachricht startet ihr die Mantis-Quest. © Bethesda

Fundort von Mantis und Razorleaf

Der Inhalt der Notiz lautet wie folgt:

„Treue gegenüber der Crew, schon klar. Aber scheiß drauf. Tötet, wenn es sein muss, um nach Denebola I-b zu gelangen. Dort gibt es einen geheimen Außenposten. Eine einmalige Gelegenheit! Schwing deinen Arsch da hin, sonst bereust du es für den Rest deines Lebens.“

Wo befindet sich der Planet Denebola I-b?

Der nächste Schritt ist also klar, die Reise geht nach Denebola I-b. Aber wo genau befindet sich der Planet?

Da die Spielwelt von „Starfield“ nicht unbedingt klein ausfällt und das Weltall erst einmal erkundet werden möchte, kann die Suche nach einem bestimmten Planeten der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleichen.

Und tatsächlich liegt Denebola I-b ziemlich weit von den Gebieten, in denen ihr zu Beginn hauptsächlich unterwegs seid, entfernt.

Der gesuchte Planet liegt ein Stück westlich vom Kryx- und ein gutes Stück östlich vom Cheyenne-System. Denebola I-b ist ein kleiner Mond von Denebola I, der im Westen des Systems liegt.

Auf den folgenden Screenshots seht ihr den genauen Fundort Denebola-Systems:

Das Denebola-System ist gar nicht so einfach zu finden. © Bethesda

Je nachdem, wo ihr euch befindet und ob ihr bereits Außenposten mit zusätzlichem Treibstoff für euer Raumschiff errichtet habt, müsst ihr mehrfach springen, um schließlich nach Denebola I-b zu gelangen.

Da ist der gesuchte Planet! © Bethesda

Auf Denebola I-b befindet sich ein geheimer Außenposten, den ihr als Landeziel auswählen könnt. Somit landet ihr in unmittelbarer Umgebung des Ortes, der in der Nachricht erwähnt wird.

Setzt das Landeziel bei dem geheimen Außenposten. © Bethesda

Mantis-Quest: Bereitet euch gut vor

Ab jetzt solltet ihr vorsichtig vorgehen, denn auf Denebola I-b laufen einige ziemlich hartnäckige Gegner herum, die bis Stufe 30 besitzen können. Bereitet euch also besser gut vor und nehmt genügend Waffen und Munition und Medipacks mit. Habt ihr aber schon einige Stunden gespielt, solltet ihr gut gerüstet sein. Ansonsten steht euch jederzeit die Möglichkeit zur Verfügung, den Schwierigkeitsgrad herunterzustellen.

Kämpft euch auf dem Planeten angekommen durch die Gegner, betretet die Anlage und folgt dann der Questmarkierung.

Für das optionale Ziel sammelt ihr die Slates bei einigen der Leichen der Splacer ein. Diese enthalten interessante Hintergrundinformationen. Folgt also dem recht linearen Weg durch die Anlage und plündert dabei fleißig alle Leichen.

© Bethesda

Schließlich werdet ihr den leblosen Körper von Leon Voclain finden. Dieser trägt den Slate „Letzte Aufnahme“ mit sich.

Weniger Meter neben der Leiche steht Livvey, mit dem ihr jetzt sprechen könnt. Dieser warnt euch vor Fallen, die im Korridor hinter ihm zu finden seien. Er möchte euch helfen, zur Mantis zu gelangen, möchte dafür aber an der Beute beteiligt werden. Wir ihr euch in dieser Situation entscheidet, ist letztendlich euch überlassen.

Mantis-Anzug: Code-Rätsel in Starfield lösen

Betretet jetzt den Korridor und lauft geradeaus. Am Ende des Flurs erwartet euch ein Computer, den ihr hacken könnt, um die Geschütze an der Decke in dem großen Raum zu deaktivieren. Dafür müsst ihr das Talent Schlösserknacken allerdings auf die Meisterstufe verbessert haben, ansonsten steht euch die Option nichts zur Auswahl.

Seid ihr also kein Meister, geht in den Raum mit den Bodenplatten. Lauft ihr jetzt einfach zur anderen Seite, werdet ihr von den Geschützen in sekundenschnelle mit Blei durchlöchert.

Am besten speichert ihr nun erst einmal und schaut euch das Rätsel genau an.

Die Zahl 3 vor der ersten Reihe an Bodenplatten weist auf den dritten Buchstaben von link hin, dem „T“. Geht darüber vorsichtig bis zur nächsten Reihe. Nun gibt es immer wieder Hinweise, die euch auf die nächsten richtigen Buchstaben hinweisen.

Lauft immer nur über die korrekten Bodenplatten, da ansonsten die Geschütze aktiviert werden und speichert am besten nach jeder erfolgreich überschrittenen Reihe.

Die richtige Lösung lautet:

1. Reihe, 3. Buchstabe: T

2. Reihe, 1. Buchstabe: Y

3. Reihe, 5. Buchstabe: R

4. Reihe, 6. Buchstabe: A

5. Reihe, 4. Buchstabe: N

6. Reihe, 7. Buchstabe: N

7. Reihe, 2. Buchstabe: I

8. Reihe, 3. Buchstabe: S

Ihr müsst über die jeweilig richtige Bodenplatte laufen. © Bethesda

Am Ende des Raums könnt ihr über einen Schalter die Geschütze deaktivieren und den anlegenden Korridor betreten. Auf der rechten Seite findet ihr ein Gittertor, hinter dem sich eine Waffenkammer verbirgt.

Allerdings kommt ihr hier nur als Experte im Schlösserknacken hinein. Folgt jetzt der Markierung und schaltet die gegnerischen Roboter aus. Ihr gelangt schließlich in eine riesige Halle, in der ihr einen ersten Blick auf die Razorleaf werfen könnt.

Schnappt euch das Raumschiff Razorleaf

Lauft jetzt in Richtung Schiff und interagiert kurz vor der Treppe mit der Schiffaufzugsbedienung.

Dadurch wird die Razorleaf auf der Rampe an die Oberfläche vor die Basis gefahren, wo ihr sie später in Empfang nehmen könnt.

Interagiert mit diesem Steuerpult, um die Razorleaf nach oben zu befördern. © Bethesda

Holt euch den Mantis-Anzug

Verlasst jetzt noch nicht den Außenposten, sondern durchsucht die Quartiere auf der anderen Seite. Auf Dorianes Computer findet ihr weitere Details zu der Handlung rund um die mysteriöse Mantis.

In dem runden Raum nebenan findet ihr schließlich den legendären Mantis-Raumanzug, der aus drei Einzelteilen besteht, die ihr euch jetzt aneignen könnt.

Nehmt den Mantis-Anzug in Empfang. © Bethesda

Mit dem Mantis-Anzug im Besitz folgt ihr jetzt wieder der Questmarkierung und nutzt den Aufzug, um nach oben zu gelangen. Verlasst im Anschluss die Basis und nehmt die Mantis vor euch in Augenschein.

Steigt in das Raumschiff ein und fliegt damit davon, es gehört jetzt euch!

Die Razorleaf verfügt über bessere Werte als euer erstes Schiff. Es bietet sogar eine Waffenkammer im oberen Teil sowie einen abgeschirmten Frachtraum.

Die Razorleaf in ihrer vollen Pracht. © Bethesda

Dadurch bekommt ihr einen teilweisen Schutz, damit eure Schmuggelware an Bord nicht durch Scans der Behörden entdeckt werden.