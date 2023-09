Starfield: Schmuggelware erfolgreich verkaufen, so geht’s

In Starfield könnt ihr an verschiedenen Orten Schmuggelware finden. Diese lässt sich bei den richtigen Abnehmern für sehr gutes Geld beziehungsweise Credits verkaufen.

Wie ihr zum erfolgreichen Schmuggler werdet, erklären wir euch in den folgenden Zeilen dieses Guides.

Wo finde ich Schmuggelware in Starfield?

Schmuggelware könnt ihr in den Weiten des Weltraums zum Beispiel in Raumstationen, in Piraten-Außenposten, in Polizeistationen und sogar auf anderen Schiffen in Form verschiedener Items finden:

Aurora : 760 Credits

: 760 Credits Geerntete Organe : 13500 Credits

: 13500 Credits KI-Bewusstsein-Adapter : 14840 Credits

: 14840 Credits Mech-Bauteile : 12290 Credits

: 12290 Credits Schriften der Va’ruun Ketzer : 8190 Credits

: 8190 Credits Schwarzmarkt-Antiquitäten : 15600 Credits

: 15600 Credits Xenowarfare Technologie: 16110 Credits

Meist findet ihr diese Items in großen Truhen, dessen Bezeichnung schon auf den Inhalt schließen lässt. Solche Kisten sind in der Regel recht gut versteckt, ihr solltet also aufmerksam eure Umgebung scannen.

In dem Club Astral Lounge in Neon bekommt ihr bei dem Barkeeper die Droge Aurora.

Schmuggelware in „Starfield“ erkennt ihr immer an einem entsprechenden Icon in eurem Inventar. Während gestohlene Gegenstände mit einem roten Symbol gekennzeichnet ist, befindet sich bei Schmuggelware immer ein gelbes Symbol neben dem Namen.

Doch bereits an ihrem meist recht hohen Wert könnt ihr Schmuggelwarte schnell erkennen. Sobald ihr mindestens einen solchen Gegenstand in eurem Besitz habt, solltet ihr sehr vorsichtig sein!

Schmuggelware wird durch ein solches gelbes Icon gekennzeichnet. © Bethesda

Warum ist Schmuggelware gefährlich?

Security-Schiffe, die wichtige Siedlungen umkreisen, scannen euer Schiff bei Eintritt in ein System auf Schmuggelware und hindern euch für die Dauer des Scans am Landen.

Sobald ihr in „Starfield“ mit Schmuggelware entdeckt werdet, hagelt es ordentlich Konsequenzen für euch. Habt ihr im Vorfeld keine geeignete Strategie entworfen und seid erwischt worden, dann solltet ihr einer Durchsuchung zustimmen.

Stimmt ihr einer Dursuchung nicht zu, erhaltet ihr direkt ein Kopfgeld und auf euch wird ohne weitere Warnung geschossen. Deshalb solltet ihr euer Kopfgeld schnell wieder loswerden.

Findet eine Behörde bei der Durchsuchung eures Schiffs Schmuggelware, wird diese genau wie alle gestohlenen Gegenstände konfisziert und ihr müsst eine Strafe zahlen oder wandert sogar ins Gefangnis.

Diese Items landen in einer Kiste für gestohlene Dinge im Spind für gestohlene Dinge im Sicherheitsbüro der jeweiligen Fraktion. Solche Lagerkisten lassen sich knacken, wenn ihr über die Experten-Fähigkeit im Schlösserknacken verfügt.

In New Atlantis findet ihr im Sicherheitsbüro der United Colonies die Lagerkiste mit euer konfiszierten Schmuggelware. U© Bethesda

Wie werde ich nicht erwischt?

Zum Glück gibt es aber diverse Möglichkeiten, um diese Scans auszutricksen. Dafür benötigt ihr allerdings Spezialausrüstung, die gar nicht so einfach zu beschaffen ist.

Damit die Scans der Behörden eure Schmuggelware gar nicht erst entdecken können, benötigen eure Frachträume spezielle Schilde. Das Problem ist, dass solche abgeschirmten Frachträume nur von wenigen Händlern angeboten werden.

Dazu zählt beispielshalber der Hafenmeister bei der Red Mile im Porrima-System. Bedenkt, dass zwar die Wahrscheinlichkeit mit Schmuggelware entdeckt zu werden, stark sinkt, umso mehr ihr aber bei euch tragt, desto schwieriger wird es gleichzeitig.

Ihr könnt euch aber auch direkt ein ganzes Schiff besorgen, das über einen abgeschirmten Frachtraum verfügt. Absolviert dafür die Mantis-Quest, wodurch ihr das kostenlose Raumschiff Razorleaf erhaltet.

Weitere Möglichkeiten sind Scanstörer, von denen ihr gleich mehrere an eurem Schiff installieren könnt und die euren Schutz jeweils um 10 Prozent erhöhen.

Zusätzlich solltet ihr in den Täuschung-Skill investieren. Pro Rang werden die Scans der Behörden um jeweils 10 Prozent weniger erfolgreich:

Rang 1 : 10%

: 10% Rang 2 : 20%

: 20% Rang 3 : 30%

: 30% Rang 4: 50%

Dennoch kann es jederzeit passieren, dass ihr erwischt werdet, da es keinen 100 prozentigen Schutz gibt. Ihr solltet also niemals zu viel Schmuggelware auf einmal transportieren.

Ein äußerst nützlicher Skill, wenn ihr euch als Schmuggler behaupten wollt. © Bethesda

Wo kann ich Schmuggelware verkaufen?

Eure gesamte Schmuggelware könnt ihr in „Starfield“ bei verschiedenen Händlern verkaufen. Bei der Handelsaufsicht (Trade Authority) könnt ihr euch zu 100 Prozent sicher sein, dass eure heiße Ware einen Abnehmer findet. Die Handelsaufsicht ist in allen größeren Städten vertreten.

Seid ihr der Fraktion Crimson Fleet beigetreten, befindet sich an deren Schiff ebenfalls ein Händler der Handelsaufsicht, der eure Schmuggelware kauft, ohne weitere Fragen zu stellen.

Am besten verkauft ihr eure Schmuggelware in der Handelsaufsicht-Raumstation Der Bau im Wolf-System zwischen Alpha Centauri und Narion. Bei Eintritt in dieses System werdet ihr nicht gescannt, weshalb ihr getrost heiße Ware mit euch führen könnt.

Habt ihr an der Raumstation angedockt, lauft ihr ein Stück geradeaus und dann links bis zum Laden der Handelsaufsicht. Der NPC Marcel nimmt euch die Schmuggelware gerne ab.

Ab und an könnt ihr im All auch auf ein Schiff der Handelsaufsicht stoßen. In diesem Fall könnt ihr direkt von eurem Schiff eure Schmuggelware verkaufen.

Auf die Handelsaufsicht könnt ihr auch im All stoßen. © Bethesda