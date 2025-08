Lords of the Fallen – Ist das neue Update dein zweites Abenteuer wert?

Wuchang: Fallen Feathers hat sich seit seiner Veröffentlichung im letzten Monat als ein beeindruckender Erfolg erwiesen. Mit über 130.000 gleichzeitigen Spielern am ersten Tag auf Steam und soliden Kritiken hat das Soulslike-Spiel die Herzen vieler Fans erobert. Trotz einiger Performance-Probleme zu Beginn arbeiten die Entwickler von Leenzee kontinuierlich an Verbesserungen. Wenn du jedoch schon deine Reise durch das Land Shu abgeschlossen hast und nach neuen Herausforderungen suchst, bietet der Xbox Game Pass eine interessante Alternative.

Lords of the Fallen als würdiger Nachfolger

Warum sollte man Lords of the Fallen ausprobieren? Obwohl Lords of the Fallen nicht im Stil eines Wuxia-Spiels wie Wuchang gehalten ist, bietet es dennoch einige spannende Parallelen. Das Spiel, ein Quasi-Reboot des gleichnamigen Titels von 2014, hatte ebenfalls mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Doch ein großes Update im April 2025, bekannt als „Version 2“, hat viele der anfänglichen Probleme behoben.

Besonders hervorzuheben sind die Verbesserungen im Online-Koop-Modus. Nun kannst du nahtlos mit einem Freund spielen, wobei ihr gemeinsam Fortschritte erzielt und alle verdienten Beute behaltet. Dank eines kostenlosen Freundespasses kann auch dein Kumpel, selbst wenn er das Spiel nicht besitzt, mitspielen und seinen Fortschritt bewahren.

Gameplay und Design von Lords of the Fallen

Welche Gemeinsamkeiten haben die beiden Spiele? Trotz ihrer Unterschiede teilen Wuchang und Lords of the Fallen eine Herausforderung: anspruchsvolle Kämpfe, die deine Fähigkeiten auf die Probe stellen. Beide Spiele bieten ein intensives Spielerlebnis, das Fans von actionreichen RPGs anspricht. Während Wuchang in der späten Ming-Dynastie spielt, nutzt Lords of the Fallen ein mittelalterliches Setting.

Visuell unterscheiden sich die beiden Titel, doch beide bieten düstere Umgebungen und riesige, groteske Monster, die den Spieler in ihren Bann ziehen. Auch wenn die Spiele keine exakten Kopien voneinander sind, gibt es eine gewisse Ähnlichkeit in ihrer Atmosphäre.

Ein neuer Blick auf Lords of the Fallen

Warum lohnt sich ein erneuter Blick auf das Spiel? Falls du Lords of the Fallen bereits 2023 gespielt hast, könnte es sich lohnen, dem Spiel mit dem neuen Update eine weitere Chance zu geben. Die zahlreichen Verbesserungen, insbesondere im Bereich der Lebensqualität, machen das Spielerlebnis fast wie neu. Das aktualisierte Koop-Gameplay erleichtert zudem das gemeinsame Spielen mit Freunden.

Für Besitzer eines Xbox Game Pass ist der Zugang zu Lords of the Fallen besonders einfach, da das Spiel ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden kann. Wuchang: Fallen Feathers ist ebenfalls auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar, jedoch derzeit nicht im Game Pass enthalten. Es ist unklar, wann oder ob es dort erscheinen wird.

Nun bist du an der Reihe: Hast du Wuchang: Fallen Feathers schon gespielt und suchst nach einer neuen Herausforderung? Oder bist du neugierig, was Lords of the Fallen zu bieten hat? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!