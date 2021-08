Life is Strange: True Colors – Trailer zum Wavelengths DLC veröffentlicht

© Square Enix/Deck Nine

© Square Enix/Deck Nine

Im Rahmen der Verschiebung von Life is Strange Remastered Collection gab Square Enix außerdem bekannt, dass der DLC „Wavelengths“ zu Life is Strange: True Colors ebenfalls im September erscheint. Konkret wird der 30. September 2021 als Releasetermin genannt.

Wavelengths DLC zu Life is Strange: True Colors erscheint am 30. September

Passend zu dieser Nachricht ist der offizielle Trailer zum DLC veröffentlicht worden. Darin steht Steph im Vordergrund und es wird ihre Zeit in Haven Springs beleuchtet, bevor „Life is Strange: True Colors“-Progtagonistin Alex Chen dort hin zieht.

Worum geht es in dem DLC? In „Wavelengths“ steuert ihr Steph, die in Haven Springs einen Job im Plattenladen samt dem einzigen Radiostudio der Stadt antritt. Dabei entdeckt sie die Geheimnisse des Plattenladens und bestimmt ihre Zukunft.

Live auf Sendung: Du bist die DJane – Wähle Musik, improvisiere in Werbepausen und hilf Steph dabei, ihren eigenen Song zu komponieren.

Du bist die DJane – Wähle Musik, improvisiere in Werbepausen und hilf Steph dabei, ihren eigenen Song zu komponieren. Lass den Würfel rollen: Gib Anrufern mit dem W20 Ratschläge für ihre ernsten wie alltäglichen Probleme, sei GM für ein Tabletop-RPG und nimm wieder Kontakt zu einem alten Freund auf.

Gib Anrufern mit dem W20 Ratschläge für ihre ernsten wie alltäglichen Probleme, sei GM für ein Tabletop-RPG und nimm wieder Kontakt zu einem alten Freund auf. Pride in der Kleinstadt: Finde Dates auf Stephs Dating-App und schwelge in Erinnerungen an Pride-Festivals.

Finde Dates auf Stephs Dating-App und schwelge in Erinnerungen an Pride-Festivals. Ihr eigener Raum: Sieh zu, wie der Plattenladen sich verändert, wenn Steph ihm ihre Persönlichkeit aufdrückt und seine versteckte Geschichte sowie neue Ecken erkundet.

Sieh zu, wie der Plattenladen sich verändert, wenn Steph ihm ihre Persönlichkeit aufdrückt und seine versteckte Geschichte sowie neue Ecken erkundet. Neuer Soundtrack: Hits von u. a. Girl in Red, Alt-J, Portugal, The Man, Foals, Hayley Kiyoko und Maribou State geben den Ton für Stephs Reise an und haben es emotional in sich.

„Life is Strange: True Colors“ erscheint am 10. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC.